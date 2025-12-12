La UCO entra en Hacienda, Transición Ecológica y Correos para reclamar documentación sobre contratos amañados

Agentes de paisano de la UCO en un registro. JAVIER BELVER | EFE

Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en torno a una trama de corrupción vinculada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuyo expresidente, Vicente Fernández Guerrero, permanece detenido, se aceleraron este viernes con la entrada de los agentes en varias direcciones generales del Ministerio de Hacienda y el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y también en la empresa pública Correos, buscando documentación sobre adjudicaciones de contratos y subvenciones presuntamente amañados. En total son ya cinco las empresas de la SEPI investigadas: Correos, Sepides, Mercasa, Enusa y Cofivacasa.

La UCO actúa por órdenes del juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Antonio Piña, en el marco de la investigación del caso Leire, en la que participa la Fiscalía Anticorrupción, en una causa que se encuentra bajo secreto de sumario y en la que se indagan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Entre las sedes en las que la UCO entró este viernes para requerir documentación se encuentran la Dirección General de Política Energética y Minas, que depende del Ministerio de Transición Ecológica y la Dirección General de Patrimonio del Estado y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependientes ambas del Ministerio de Hacienda. También se actuó en la empresa Comercial y Financiera Vasco-Castellana, S.A. (Cofivacasa), una sociedad controlada en su totalidad por la SEPI.

Estas intervenciones, realizadas por el Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, se suman a las que ya practicaron agentes de este cuerpo el pasado jueves en otras empresas de la SEPI como Sepides, Mercasa y Enusa, la Empresa Nacional de Uranio, también participada por la SEPI y en la que Leire Díez fue jefa de prensa entre octubre de 2018 y diciembre de 2019. Enusa está presidida ahora por el exgerente del PSOE Mariano Moreno, investigado en torno a los pagos en metálico realizados por el partido. Leire Díez, que fue entre otros cargos directora de Relaciones Institucionales y directora de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos, dependiente de la SEPI, mantenía relación con Antxon Alonso, propietario de Servinabar S.L., empresa también investigada, en la que es socio del exsecretario general del PSOE Santos Cerdán. Además de a los ya detenidos, se investiga a otra docena de personas implicadas en el caso.

Las investigaciones en tormo al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, dirigido en la actualidad por Sara Aagesen, se centran en la etapa de Teresa Ribera al frente de ese departamento. En este ministerio la UCO investiga las adjudicaciones concedidas a la empresa Forestalia, compañía de energías renovables que, según los investigadores, tenía vínculos con la empresa Servinabar.

El Ministerio de Transición Ecológica comunicó, después de hacerse públicos los registros, que la Guardia Civil acudió a su sede para reclamar dos expedientes administrativos que fueron facilitados «con total colaboración». Añadió además que esos expedientes aportados «fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos».

En lo que afecta al Ministerio de Hacienda, su titular y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que desde su departamento se prestará una «absoluta colaboración» a los cuerpos y fuerzas de seguridad. «Que lleguen hasta cualquier lugar, por supuesto, de cualquier institución, cualquier organismo donde entiendan que puedan requerir información que sea útil para la investigación, porque de esto es de lo que se trata, de requerir información», indicó, precisando que «no son registros, son requerimientos de expedientes o de información».

Un bar poligonero de la Expo 92, en el centro de la trama de Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández M. Saiz-Pardo / M. Balín

Montero se desmarca

Montero trató de desvincularse por completo del Vicente Fernández, al que ella nombró presidente de la SEPI nada más llegar al Gobierno, asegurando que no tiene «ninguna» relación con él, a pesar de que, cuando este dimitió tras ser imputado por una presunta adjudicación irregular de la mina de Aznalcóllar en Sevilla, mantuvo su puesto vacante durante un año y medio con la intención de reintegrarle en el puesto. Pese a ello, este viernes insistió en que no tiene ninguna relación con «ese señor» desde que hace seis años «se marchó de la SEPI» y aseguró que desde entonces no ha tenido «ningún tipo de contacto» con el detenido.

Sobre los motivos que le llevaron a nombrar a Fernández como presidente de la SEPI, indicó que se trataba de un profesional que al que «le avalaba su hoja de servicios profesional» porque fue «letrado de la Junta de Andalucía, fue interventor general de la Junta de Andalucía y también fue secretario general de Industria». «O sea, tenía un currículo que de alguna manera ponía en valor el perfil profesional que se necesita para puestos», sostuvo.