«El putero se ha enfrentado al guapo»: el choque de Ábalos con Sánchez por su cese
La UCO recoge el relato de la exnovia de Aldama sobre cómo el imputado mandó al presidente a «tomar por culo» tras comunicarle su relevo12 dic 2025 . Actualizado a las 13:27 h.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la red de los hidrocarburos que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se hace eco de las conversaciones y mensajes que