El PSOE tilda de grave el caso Salazar, pero no lo denunciará ante la Fiscalía

La ejecutiva federal del Partido Socialista rechaza haber tapado casos de acoso sexual en plena crisis por el continuo goteo de denuncias en el seno del partido. Este mismo viernes, el PSPV emprendió una investigación a Toni González, número dos de la formación en Valencia (provincia) y alcalde del municipio de Almusafes. El regidor ha sido denunciado en el canal habilitado por acoso sexual y laboral. González aseguró en un comunicado —recogido por Efe— que todo es «absolutamente falso» y que no dejará la alcaldía. Además, ayer también dimitió el alcalde de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández Rodríguez, y se dio de baja del partido «por las acusaciones de acoso ante una trabajadora municipal aparecidas en prensa», remarcan desde el PSOE cordobés.

«Ni yo ni nadie ha tratado de encubrir ningún caso». Son palabras de la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, que aseguró en su primera comparecencia desde el inicio de esta crisis que el partido nunca ocultó las denuncias a Francisco Salazar. «No entró a formar parte de la nueva ejecutiva y salió de sus cargos institucionales y dos días más tarde, habilitamos un canal específico para las denuncias», remarcó la número tres del partido. Pidió perdón a las presuntas víctimas: «Se ha fallado en la comunicación con ellas y se han generado dudas legítimas sobre el procedimiento». El partido ya tiene listo el informe sobre el expediente de Salazar, de contenido confidencial. Considera «muy graves» los hechos. Este trámite se demoró cinco meses.

Torró remarcó que las denuncias no fueron ocultadas en la plataforma que registra estos casos. La número tres socialista aclaró que las denuncias no se borraron. «Pasados 90 días, el sistema esconde las denuncias de manera automática para proteger los datos», añadió.

El PSOE insiste en que estos presuntos casos de acoso marcan «un antes y un después» y anunció el refuerzo de los protocolos antiacoso. Este jueves, dimitió de todos sus cargos sin hacer más aclaraciones el senador y secretario de la ejecutiva Javier Izquierdo. Torró anunció que nadie le ha denunciado, pero añadió que se le ha abierto un expediente para esclarecer las causas de su abandono. «Creo que podría haber sido más claro», detalló la número tres del partido. Por su parte, el PSOE le abrió un expediente informativo a Antonio Hernández, el que fuera mano derecha de Salazar. El partido investigará si encubrió los presuntos acosos del que fuera su jefe.

La inmediata superior de Torró, María Jesús Montero, dijo que el protocolo antiacoso está hecho para «materias que no son delito», por lo que instó a las víctimas a acudir a la Fiscalía. El PSOE les ofreció asesoramiento jurídico y ayuda psicológica.

La secretaria de igualdad del partido en Asturias, Natalia González, insistió en acudir a la Fiscalía. El protocolo antiacoso del partido recoge que «cuando los hechos aparentemente pudieran revestir el carácter de delito conforme al código penal serán traslados al ministerio fiscal». González participó en la reunión de secretarias de igualdad en Ferraz. Una cita a la que no acudió Silvia Fraga, la representante del PSdeG, que dimitió este viernes de su cargo y no ha ofrecido declaraciones.

Pilar Bernabé, secretaria de igualdad y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, aseguró ayer que «no es compatible ser socialista con ser machista». Reconoció que es posible que, durante los próximos días, salgan a la luz más denuncias, pero que lo importante es cómo reacciona el partido: «Esto va a ser así probablemente algún tiempo, puede que pase unos días. No es cuestión de cuántos casos salgan, sino de cómo vamos a actuar».

Mensajes polémicos

El periódico Abc publicó ayer el contenido de algunos de los mensajes que Fernández Rodríguez, el ya exregidor de Belalcázar, le envió a una trabajadora municipal. «¿Me dejas que te lo coma para ver si se me empina?», llegó a escribirle el regidor. El ya ex primer edil justificó que sus palabras fueron «inapropiadas», aunque añadió que no eran de «carácter acosador».

«Es importante aclarar que las conversaciones no fueron dirigidas a ninguna trabajadora o trabajador del Ayuntamiento, sino que fueron una conversación fuera de lugar, una falta de respeto a la que no le di la importancia que debería haber tenido en su momento», remarcó Fernández.