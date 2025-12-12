Peinado rastrea los 38 correos de Indra con la asesora de Begoña Gómez en Moncloa
MADRID / COLPISA
El juez también ha requerido a Google, Telefónica o Deloitte que aporten las agendas y actas de las reuniones que tuvieron lugar sobre el desarrollo de la cátedra12 dic 2025 . Actualizado a las 21:38 h.
El juez Juan Carlos Peinado sigue investigando las actividades privadas de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y el uso de su asistente en Moncloa para la cátedra extraordinaria que codirigió en la Universidad Complutense