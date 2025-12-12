Peinado rastrea los 38 correos de Indra con la asesora de Begoña Gómez en Moncloa

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en la Moncloa, llega a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid Daniel Gonzalez | EFE

El juez Juan Carlos Peinado sigue investigando las actividades privadas de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y el uso de su asistente en Moncloa para la cátedra extraordinaria que codirigió en la Universidad Complutense