La jueza de la dana cita a Feijoo como testigo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, y el jefe del Ejecutivo valenciano y líder del PPCV, Carlos Mazón, en la reunión de los barones del partido a finales de septiembre en Murcia. Marcial Guillen | EFE

La jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 ha citado a declarar, en calidad de testigo, al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijoo, según se desprende de un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. De esta forma, la titular del Tribunal de Instancia de Catarroja (Plaza número 3) ha aceptado la petición efectuada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento, de llamar a declarar a Feijoo.

La instructora justifica su decisión en que este testigo podría «dar razón de los comentarios» que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudo «haber hecho» el 29 de octubre de 2024 «a raíz de las conversaciones» con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en estas diligencias previas, «sobre la información que iba recibiendo».

La magistrada recuerda en su resolución el criterio mantenido por la Audiencia de Valencia al ordenar la citación como testigo de la periodista que comió con Mazón, Maribel Vilaplana. Así, señala, si en ese caso se partía de una carta abierta de la periodista en la que «negaba todo tipo de conocimiento sobre lo que pudo decir el Mazón, aquí nos encontramos, no con una probabilidad, sino con una certeza, que se deriva de las manifestaciones públicas que efectuó Núñez Feijoo: 'El president de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real'». Además, la resolución establece que se ponga en conocimiento del líder del PP la posibilidad de presentar voluntariamente en el presente procedimiento y en el plazo de cinco días el listado de llamadas, así como los mensajes, correos electrónicos y wasaps que pudiera haber recibido de Carlos Mazón el día 29 de octubre de 2024, en relación con el objeto de la presente causa.

En un acto de campaña en Badajoz, Feijoo ha afirmado que no tenía información sobre la citación, que se ha conocido mientras estaba interviniendo ante los medios.Como jefe de la oposición y en el ejercicio de sus competencias, ha explicado, aquel día exigió al Gobierno que decretara la emergencia nacional. «Ese es mi posicionamiento y mi papel permanentemente y así va a seguir siendo porque entiendo que estuvimos ante un supuesto de emergencia nacional de libro», ha afirmado el líder del PP, que no se ha referido directamente a la citación.

El jefe de gabinete de Mazón a sus llegada a los juzgados de Catarroja JORGE GIL / EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón, ha negado ante la jueza haber dado algún tipo de instrucción a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas de parte del expresidente el día de la dana y ha asegurado que los WhatsApp que ella ha aportado a la causa judicial están «descontextualizados». «A mí nadie me encomendó dar órdenes a nadie y menos a la consellera», ha dicho. Cuenca se ha pronunciado en estos términos en su segunda declaración ante la jueza que investiga la gestión de la dana que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

El jefe de gabinete de Mazón ya acudió al juzgado a testificar por este asunto hace un par de semanas pero, tras la aportación de unos WhatsApp de Pradas a la causa -el pasado día 5- en los que ambos mantienen varias conversaciones respecto a la toma de decisiones y el confinamiento de la población, la jueza decidió volverle a citar a declarar este viernes. Hoy ha manifestado que no dio ninguna instrucción a Pradas el día de la riada y que los WhatsApp de la exconsellera están «descontextualizados». En ese momento, la jueza le ha pedido que aporte entonces sus mensajes con Pradas, a lo que él ha contestado que no podía recuperarlos porque no tenía copia de seguridad en el teléfono. Insistido por la jueza sobre este aspecto, el testigo ha empezado diciendo que no iba a aportar su móvil para proteger su intimidad aunque, finalmente, ha admitido que se pregunte a la Generalitat si se pueden recuperar los mensajes con Mazón y, en caso afirmativo, que se le interpele a él por si da su consentimiento para recabarlos.

Al testigo se le han ido leyendo algunos de los WhatsApp aportados por Pradas y, en concreto, se le ha preguntado por uno que le mandó la exconsellera a las 14.25 horas en el que le advertía de que, en Utiel, la cosa «se complicaba». Al respecto, ha manifestado que en ese momento le trasladó a Mazón que no se podía acudir a Utiel por la situación. Respecto al siguiente mensaje, de las 16.28 horas, en el que Pradas le dijo: «Nos informan de un fallecido en Utiel», Cuenca, quien siempre ha mantenido que no sabía que hubiera muertos hasta el día 30, ha dicho que no lo trasladó porque normalmente lo chequean con confirmación oficial de la Delegación de Gobierno. Ha afirmado, además, que «no procesó» la información sobre el fallecido porque «no vio la oficialidad» en ningún momento y ha insistido en que la información que pasó al expresident era que «la cosa se había complicado» en Utiel y que deberían acudir allí.