Feijoo pide un pleno extraordinario para que Sánchez dé explicaciones sobre «corrupción»

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijoo, en el Congreso de los Diputados. Kiko Huesca | EFE

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha pedido este viernes que se convoque un pleno urgente en el Congreso la semana que viene para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones sobre la «corrupción sistémica» de su Ejecutivo. «Permanecer en el búnker sin dar explicaciones sobre la corrupción sistémica de su Gobierno no es una opción», ha escrito el líder popular en un mensaje en la red social X.

Feijoo ha apuntado que en este contexto es «inconcebible» que Sánchez «pretenda desaparecer» del Congreso hasta febrero y por ello ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario y urgente la semana que viene.

Según el artículo 73 del Reglamento del Congreso, las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras, por lo que Feijoo necesitaría una mayoría absoluta para poder convocarlo. Un día después de la celebración del último pleno del año, el líder del PP ha insistido en que Sánchez debe comparecer «ya» y ha afirmado que su partido no va a «normalizar» esta situación, por más que otras formaciones quieran hacerlo.

Esta petición tiene lugar en un momento complicado para el PSOE por las diversas denuncias de acoso sexual contra distintos cargos del partido, entre ellos el exasesor de Moncloa Paco Salazar.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, comparece este viernes ante los medios de comunicación, tras la crisis abierta por otras denuncias como la del exlíder del partido en Torremolinos (Málaga) Antonio Navarro y el expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé. El partido y el propio Sánchez han reconocido la falta de diligencia y han asegurado que en breve estaría listo el informe con las conclusiones de la investigación abierta.

Desde el BNG, ya han informado de que la petición de Feijoo les resulta «demagóxica». «Convén lembrar que o PP tamén apoiou suspender ese pleno na Xunta de Portavoces debido á campaña electoral en Estremadura, tal e como se fai sempre na última semana antes duns comicios. O que onte consideraban razoable, hoxe utilízano como arma partidista», citaron fuentes parlamentarias.