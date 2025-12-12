Julio Martínez, propietario de Plus Ultra: Un dueño curtido en la súbita caída de Air Madrid

Julio Martínez, propietario de Plus Ultra, en una imagen de archivo del 2017. Alejandro Ernesto

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo ayer al cofundandor y propietario de la aerolínea española Plus Ultra, Julio Martínez, y al consejero delegado de la compañía, Roberto Roselli.