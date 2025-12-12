Dimite el alcalde socialista de Belalcázar, Córdoba, tras publicarse sus mensajes de carácter sexual a una subordinada: «Te tengo muchas ganas»

El hasta ahora alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández AYUNTAMIENTO DE BELALCÁZAR

El alcalde de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández Rodríguez, ha comunicado a la Dirección Provincial del PSOE su decisión de presentar su dimisión «irrevocable» como regidor, así como de solicitar su baja como militante del partido, tras las informaciones aparecidas este viernes en diversos medios de comunicación sobre un presunto caso de acoso sexual.

Dicha decisión la toma ante «la petición de renuncia a la militancia y de sus cargos institucionales por las acusaciones de acoso ante una trabajadora municipal aparecidas en prensa», según ha informado el PSOE provincial.

La dimisión se produce tras la publicación en ABC de mensajes y fotografías de carácter sexual que habría enviado a una trabajadora municipal entre marzo de 2023 y principios de este año. Entre ellos figuraban expresiones como «te tengo muchas ganas», «echas de menos una buena comida de almeja», «estoy solito en el ayunta» o «déjame que te lo coma para ver si se me empina». El dirigente reconoció que los mensajes fueron inapropiados y asumió su «error de juicio», aunque negó que constituyeran un caso de acoso.

En una notificación al partido, Fernández explica que «esta decisión viene motivada por la reciente publicación de conversaciones y de imágenes en diversos medios de comunicación». «Si bien quiero dejar claro que en ningún momento mis palabras y actitudes fueron de carácter acosador, reconozco que esas conversaciones fueron inapropiadas y no se ajustan al comportamiento que, como alcalde, debo demostrar en todo momento», ha expuesto.

«Error de juicio»

En este sentido, ha lamentado «profundamente haber cometido este error de juicio». «Es importante aclarar que las conversaciones no fueron dirigidas a ninguna trabajadora o trabajador del Ayuntamiento, sino que fueron una conversación fuera de lugar, una falta de respeto a la que no le di la importancia que debería haber tenido en su momento», ha transmitido.

Así, ha declarado que le duele ver que sus actos «puedan haber causado confusión o malestar» y asume «toda la responsabilidad por ello», de modo que ha pedido «disculpas sinceramente a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por esta situación, así como a los vecinos de Belalcázar».

«Soy plenamente consciente de que el respeto y la integridad son valores esenciales en cualquier cargo público, y reconozco que no he estado a la altura de las expectativas que la ciudadanía tiene de su alcalde», ha manifestado, para apuntar que «con este paso atrás, quiero permitir que el municipio de Belalcázar continúe con un liderazgo renovado y con la tranquilidad de que mi error no influirá en la labor de quienes seguirán al frente del Ayuntamiento».

Igualmente, ha subrayado que su compromiso con la comunidad de Belalcázar sigue siendo «fuerte», pero considera que «ésta es la mejor decisión para preservar la confianza y el respeto que siempre he tratado de fomentar». «Gracias a todos por la confianza que me han brindado a lo largo de mi mandato», ha dicho, para lamentar «profundamente los posibles daños que este incidente haya podido causar» y pedir «disculpas de todo corazón».