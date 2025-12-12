Un bar poligonero de la Expo 92, en el centro de la trama de Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández

Vista del bar La Bola, en Sevilla, que fue registrado por la UCO por estar supuestamente vinculado al expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Juan Ernesto García-Chicano | EFE

Se llama La Bola porque a solo unos metros de sus puertas, en las destartaladas aceras de lo que otrora fue la Expo 92 de Sevilla, hay una enorme esfera conmemorativa de aquella exposición universal.