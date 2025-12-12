Un bar poligonero de la Expo 92, en el centro de la trama de Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández

M. Saiz-Pardo / M. Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Vista del bar La Bola, en Sevilla, que fue registrado por la UCO por estar supuestamente vinculado al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.
Vista del bar La Bola, en Sevilla, que fue registrado por la UCO por estar supuestamente vinculado al expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Juan Ernesto García-Chicano | EFE

La UCO tienen en su punto de mira La Bola, un local de menús del día en la semi abandonada Isla de la Cartuja, que en el 2023 se compró el presidente de la SEPI y que da beneficios extraordinarios

12 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Se llama La Bola porque a solo unos metros de sus puertas, en las destartaladas aceras de lo que otrora fue la Expo 92 de Sevilla, hay una enorme esfera conmemorativa de aquella exposición universal.

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 77% dto.
OFERTA FLASH 18€/año Por solo 1,5€ al mes Suscríbete