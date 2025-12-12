Un bar poligonero de la Expo 92, en el centro de la trama de Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La UCO tienen en su punto de mira La Bola, un local de menús del día en la semi abandonada Isla de la Cartuja, que en el 2023 se compró el presidente de la SEPI y que da beneficios extraordinarios12 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Se llama La Bola porque a solo unos metros de sus puertas, en las destartaladas aceras de lo que otrora fue la Expo 92 de Sevilla, hay una enorme esfera conmemorativa de aquella exposición universal.