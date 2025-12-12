Arrestan a unos padres por la muerte de su bebé tras una discusión en su casa de Ciudad Real

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional CESAR QUIAN

La Policía Nacional ha detenido a los padres de un bebé al que los propios agentes encontraron muerto, en una vivienda de la calle Toledo de Ciudad Real, después de que varios vecinos alertaran a primera hora de la mañana de una fuerte discusión en el domicilio.

Fuentes policiales explicaron este viernes que la primera llamada se recibió se recibió en la sala del 091 sobre las 10.30 horas, tras comunicar los vecinos que se estaba produciendo una disputa en la vivienda y que había un menor implicado.

A la llegada de los agentes, los servicios sanitarios de una uvi móvil intentaron reanimar al bebé, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La Policía Nacional ha procedido a la detención de los progenitores por su presunta implicación en la muerte del menor, mientras se continúa con las diligencias para esclarecer los hechos.

Según las mismas fuentes, se ha abierto una investigación para determinar la autoría o el grado de responsabilidad de cada uno de los padres en el fallecimiento. El cuerpo del menor será sometido a autopsia, cuyas conclusiones resultarán clave para avanzar en la investigación y reconstruir lo ocurrido en la vivienda.

Los agentes mantienen abiertas todas las líneas de trabajo para determinar las causas de la muerte y el contexto previo a la intervención policial, iniciada tras las llamadas de varios vecinos que escucharon la discusión