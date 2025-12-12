Azcón convoca el 8 de febrero en Aragón y fuerza a Sánchez a cambiar su Gobierno

El consejero de Hacienda de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, en el anuncio de las elecciones anticipadas. JAVIER BELVER | EFE

Primero cayó Castilla y León, después Extremadura y, ayer, también Aragón. La gran mancha azul territorial que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijoo cosechó en mayo del 2023 comienza a difuminarse. En los tres casos, por acción de Vox, que ha bloqueado la aprobación de Presupuestos Autonómicos en los tres territorios. Y tras las negociaciones fallidas entre el presidente, Jorge Azcón, y el líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, la región encarará comicios el próximo 8 de febrero después del anuncio de la convocatoria por parte del jefe del Gobierno regional, que lo hará oficial el próximo lunes.

Ayer ya hubo un avance por parte del consejero de Hacienda regional, el popular Roberto Bermúdez de Castro, que reafirmó que las cuentas no llegarán siquiera a posarse en las mesas del Parlamento autonómico porque la postura de Vox en las negociaciones se han centrado en «asuntos ideológicos» y «ocurrencias» que trascienden a Aragón, siendo algunas de estas incluso «ilegales», por lo que no ha quedado más remedio que renunciar a negociar con un partido que es «absolutamente inamovible», señaló en rueda de prensa. El líder de los ultras dijo, en cambio, que el Ejecutivo de Azcón se ha convertido en un «calco del socialismo caprichoso de María Guardiola», presidenta de Extremadura, y que la convocatoria electoral será por «interés partidista».

El escenario de fondo es que la formación que dirige Santiago Abascal buscaba la misma fórmula que llevó a designar a Juanfran Pérez Llorca presidente de la Comunidad Valenciana tras la salida forzada de Carlos Mazón. Sin embargo, los populares no han querido hacer concesiones al partido de ultraderecha por lo «disparatadas» que han resultado sobre el papel.

Varapalo ministerial

Quien se lleva la peor parte del adelanto electoral en la órbita política es la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que por sus responsabilidades como líder de los socialistas aragoneses y pieza del Ejecutivo central, tendrá que decidir su continuidad por una de las dos sendas. No hace ni cuatro días, tendió la mano a Azcón para sacar adelante el techo de gasto autonómico y evitar así este escenario apelando a que, entonces, era también escoger «entre el diálogo o la ultraderecha», pero los populares declinaron la oferta. Según publicó El Heraldo de Aragón, Alegría dejará sus cargos en el Ejecutivo antes del día de reyes, pero aún tiene margen de maniobra y consulta con Ferraz para ponerse a disposición del partido, como dijo ayer que haría: «A las elecciones nunca se les tiene que tener miedo; hay que afrontarlas con ganas, con ilusión y con voluntad de ganarlas y volver a concitar el apoyo mayoritario de los aragoneses».

De momento, los sondeos dan un pronóstico favorable al Partido Popular. El sondeo más reciente, publicado por SocioMétrica el pasado día 4, indica que la formación de Azcón pasaría de 28 escaños a 30-31, quedando muy cerca de la mayoría absoluta de 34. Le seguirían el PSOE de Alegría, que empeoraría la representación en la Junta pasando de 23 a 17-18 diputados; Vox , que subiría acorde a otras tendencias territoriales de 7 a 11 representantes; Aragón Existe, que conservaría sus tres diputados; Chunta Aragonesista, que bajaría de 3 a 2; IU también con caída de 1 a 2 y Podemos, que mantendría a su único parlamentario. El Partido Aragonés (PAR) tendría el peor resultado, ya que perdería a su único representante.