El adelanto electoral, Almaraz o reproches entre partidos centran un debate entre candidatos en Extremadura sin hablar de pactos

En el debate participaron los candidatos de todas las formaciones que concurren a los comicios. Jero Morales | EFE

Los motivos del adelanto electoral en Extremadura, la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz o los ataques y reproches entre los diferentes partidos han centrado en la noche de este jueves el debate electoral entre los candidatos a la Presidencia de la Junta, que han eludido hablar de posibles pactos postelectorales.

Unos temas que se han puesto sobre la mesa en el debate electoral con motivo de las elecciones del 21 de diciembre que, organizado por Canal Extremadura, se ha celebrado en la noche de este jueves desde el Palacio de Congresos de Mérida, presentado por el periodista Manu Pérez, y en el que han participado los diez candidatos que se presentan a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Un debate de unas dos horas y media de duración, en el que los diez candidatos han podido explicar sus proyectos e ideas sobre materias como empleo, economía, sanidad, cultura o igualdad. Así, el adelanto electoral al próximo 21 de diciembre ha sido criticado de forma recurrente por los candidatos de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, Óscar Fernández Calle e Irene de Miguel, respectivamente, quienes han coincidido en sus intervenciones en asegurar que este adelanto está dictado por la dirección del PP y su presidente, Alberto Núñez Feijoo, y supone un «órdago» de la presidenta extremeña.

En respuesta a estas críticas, María Guardiola ha reiterado que la convocatoria electoral responde al «bloqueo» al que a su juicio han llevado PSOE y Vox a Extremadura, con una «pinza» para evitar que la región cuente con presupuestos, y que la han situado «entre el populismo de izquierda y el populismo de derecha, que lo único que buscan es dividir, confrontar, enfrentar a la población, apelar al odio», ha lamentado.

Futuro de Almaraz

El futuro de la Central Nuclear de Almaraz también ha sido un tema recurrente entre los diferentes candidatos, respecto de la que tanto PP, como PSOE y Vox se han mostrado de acuerdo en su continuidad, mientras que Unidas por Extremadura ha abogado por su cierre.

En ese sentido, Guardiola ha reafirmado que el cierre de Almaraz supone «una traición histórica del PSOE que Extremadura no puede perdonar», ya que se trata de «soberanía energética y de empleo de calidad», a lo que Gallardo ha replicado que este cierre es «un invento de la señora Guardiola», que «sabe que no se va a cerrar».

La presidenta extremeña también ha sido blanco de las críticas del resto de partidos, como del candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, quien ha aseverado que Guardiola «es irrelevante» en España, donde «no pinta absolutamente nada», ya que «bastante tiene con tragar con Vox y también con obedecer a Feijoo, que le ordena cuando tiene que convocar elecciones».

En esta misma línea se ha pronunciado Irene de Miguel, quien ha criticado que Extremadura esté siendo un «experimento» de Feijoo con la convocatoria de elecciones, mientras que el candidato de Vox ha reprochado a la presidenta extremeña por llegar a acuerdos con los socialistas y ha insistido en que PP y PSOE son «lo mismo, el bipartidismo corrupto».

Situación de Gallardo

También la situación procesal de Gallardo, a la espera de juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, ha centrado parte de las críticas al candidato socialista, en su mayoría procedentes de Vox y PP

En ese sentido, el candidato de Vox ha mostrado en varios momentos de su intervención su «absoluta vergüenza» por compartir plató con Gallardo, que «está procesado por graves delitos de corrupción», y que «sigue teniendo la cara y el morro de estar aquí», después de que «se haya aforado en la Asamblea en fraude de ley».

Por su parte, María Guardiola ha resaltado que estas elecciones «también van de limpieza y de dignidad», tras lo que ha criticado que «por primera vez en la historia tenemos a un candidato imputado que ha pisoteado a cinco compañeros en la Asamblea para aforarse», lo que a su juicio supone «un verdadero bochorno y una falta de respeto al electorado».

Ante estas críticas, Miguel Ángel Gallardo ha replicado que este caso se basa en una «denuncia falsa» que las «derechas» han «impulsado», y ha señalado que es candidato socialista porque no ha «hecho nada», tras lo que ha afirmado que cuando todo se aclare, Guardiola le «tendrá que pedir disculpas», ha resaltado.

Reproches entre PP y Vox

Durante el debate electoral también ha habido espacio para los reproches entre PP y Vox, ya que Guardiola ha acusado a Fernández Calle de hacer «pinza con el señor Gallardo, con el sanchismo, porque esto es una sucursal del sanchismo ese que usted tanto desprecia», tras lo que ha criticado que Vox «se ha unido al sanchismo en Extremadura para tumbar los presupuestos más altos y mejores de la historia de esta región».

«Ustedes gobernaron un año con nosotros y salieron corriendo de donde se trabajaba», ha espetado la Guardiola a Vox, cuyo candidato ha replicado que el gobierno de Guardiola ha sido «una estafa» ya que les «robó el cambio hace dos años y medio». A su juicio, el Ejecutivo en solitario del PP mantiene las políticas de gobiernos socialistas anteriores, por lo que supone «pinza y bipartidismo».

Cabe destacar que además de los cuatro candidatos con representación en la Asamblea de Extremadura, en este debate electoral de Canal Extremadura también han participado los otros seis que se presentan a la Presidencia de la Junta: Raúl González, de Juntos por Extremadura; Gerardo Rubio, de Nuevo Extremeñismo; José Ignacio Segura, de Ciudadanos; Juan Viera, de Una Extremadura Digna; Luis Blanco, Por un Mundo Más Justo, y Javier Luna como presidente de Pacma.