Ábalos pide un abogado de oficio para comparecer este miércoles ante el Supremo
COLPISA
Tras romper con su anterior letrado, asegura que su voluntad es acudir a la llamada del juez para aclarar el origen de las grandes cantidades en metálico que movía14 oct 2025 . Actualizado a las 13:29 h.
José Luis Ábalos asegura que no pretende postergar su interrogatorio y que su voluntad es comparecer este miércoles ante el Supremo después de haber roto en las últimas horas con su anterior letrado, José Aníbal