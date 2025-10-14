Ábalos pide un abogado de oficio para comparecer este miércoles ante el Supremo

Melchor Sáiz-Pardo / Mateo Balín COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El hasta ahora abogado José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez, junto al exministro de Transportes, a su llegada al Tribunal Supremo. RODRIGO JIMÉNEZ

Tras romper con su anterior letrado, asegura que su voluntad es acudir a la llamada del juez para aclarar el origen de las grandes cantidades en metálico que movía

14 oct 2025 . Actualizado a las 13:29 h.

José Luis Ábalos asegura que no pretende postergar su interrogatorio y que su voluntad es comparecer este miércoles ante el Supremo después de haber roto en las últimas horas con su anterior letrado, José Aníbal

