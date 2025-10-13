El juez del caso Cerdán contesta a la Fiscalía Europea que se queda con la causa de las obras

Santos Cerdán y su letrado, Benet Salellas, llegando al Tribunal Supremo el pasado junio. SERGIO PÉREZ

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo-Ábalos-Cerdán, respondió este lunes a la Fiscalía Europea que hasta el momento no consta en la causa especial la presencia de fondos comunitarios en ninguna de las obras públicas que están siendo investigadas por su presunto fraude. Una situación que, de momento, le permite seguir con la totalidad del procedimiento. En una providencia, Puente adelanta, no obstante, que aunque alguna de las adjudicaciones pudiesen haber comprometido fondos europeos, la eventual existencia en la causa de sendas organizaciones criminales integradas por autoridades, funcionarios públicos y particulares que, a través de un posible delito de cohecho y valiéndose de la influencia de aquéllos, tendría por objeto la adjudicación de determinadas obras, le permitiría igualmente seguir con la competencia del caso. En suma, el juez recuerda a la Fiscalía Europea que si aparece dinero comunitario en algún contrato sería «un elemento meramente accidental».

Responde así a la petición de información de la delegación española del órgano transnacional, que solicitó hace unos días conocer si los contratos que son objeto de la causa coinciden con una denuncia realizada ante dicha Fiscalía por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y poder evaluar así su posible competencia y el ejercicio del derecho de avocación del asunto.

Informe de la IGAE

Sobre este asunto, Puente responde que el pasado 23 de septiembre abrió pieza separada para investigar la parte de las obras públicas, en la que están investigados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exasesor del primero Koldo García y seis empresarios, entre ellos Víctor de Aldama.

El juez detalla la presencia de una presunta organización criminal en este caso, explica los contratos adjudicados por Carreteras y Adif bajo sospecha y adelanta la presencia de un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que concluye «que ninguna de las obras referidas hubiera comprometido fondos europeos».