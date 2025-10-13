El CIS de Tezanos aumenta a 15 puntos la ventaja del PSOE en medio de las polémicas por la corrupción, el aborto y los cribados en Andalucía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera, María José Montero, escuchan la intervención del presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante la sesión de control. MARISCAL / EFE

El barómetro de octubre del CIS que dirige el socialista José Félix Tezanos arroja un sorprendente resultado que no recoge ninguno de los otros sondeos conocidos hasta el momento. Según el instituto público de sondeos, el PSOE sería el ganador de los comicios si se celebrarán ahora con un 34,8 % de los votos, lo que supone una ventaja de quince puntos sobre el PP, que se quedaría en un 19,8. Las malas noticias para los populares llegan por el avance de Vox, que subiría hasta el 17,7 %, lo que significa una situación de empate técnico si se tiene en cuenta el margen de error. Por su parte, Sumar pierde algo de impuso, dos décimas, hasta el 7,7, pero agranda la brecha con Podemos, que apenas rozaría el 5 %.

En las candidaturas periféricas, el BNG se sitúa en parámetros similares a los de anteriores estudios, con el 0,8 %. En Cataluña, ERC afianza su recuperación y duplicaría en apoyos a Junts, mientras que Bildu afianza el sorpasso al PNV, con una décima de ventaja.

El Barómetro de Opinión del mes de septiembre ya lanzó al PSOE hasta el 32,7 % de intención de voto, nueve puntos por encima del PP. En concreto, el PSOE subió 5,7 puntos respecto al estudio de julio, mientras que el PP perdió 2,8 puntos y se quedó con el peor resultado de legislatura, un 23,7 %. Para Vox calculaba un 17,3 %, su caso 1,6 puntos menos que en el sondeo anterior, mientras que Sumar subía, aunque solo una décima, hasta el 7,9 % de intención de voto. Era lo mismo que se dejaba Podemos, que se quedó en un 4,3 %.

Otros tres sondeos dan resultados distintos

La publicación del barómetro de octubre del CIS coincide con la publicación este mismo fin de semana de otros tres estudios demoscópicos que arrojan un resultado diferente. Para Sociométrica, en los datos publicados este domingo, el PP ganaría con el 34 % de los votos y 147 diputados, por delante del PSOE (26,9 y 105), de Vox (16,6 y 55 asientos en el Congreso). Para Gesop, el PP caería por debajo del 30 %, hasta el 29, y sacaría entre 117 y 121 diputados; el PSOE se quedaría en el 27,8, con entre 112 y 117 actas; Vox mantendría su tendencia alcista (18,4 % y entres 68 y 72 escaños), garantizando la mayoría al bloque de centroderecha. ERC avanzaría en Cataluña y duplicaría en votos y escaños a Junts. Por su parte el Electopanel coloca al PP 5,1 puntos por delante del PSOE (32,4 % frente al 27,3 y 139 a 105 escaños), con la llave de la mayoría en manos de Vox, por encima del 18 % de votos y 60 actas.

Trabajo de campo

El CIS realizó el trabajo de campo coincidiendo con la publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta a ingresos «irregulares y opacos» del ex número dos del PSOE y exministro José Luis Ábalos, quien habría recibido sobres con dinero en efectivo en la sede socialista de Ferraz. En los días en los que el CIS hacía sus encuestas para ese estudio también se habló de otros casos judicializados como la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a la que el juez Juan Carlos Peinado avisó de que, de ser juzgada, lo será por un jurado popular.

Asimismo, se puso fecha al juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la popular Isabel Díaz Ayuso que, a su vez, será juzgado por fraude fiscal, según decretó la jueza a finales de septiembre. Además, el 2 de octubre se produjo el arresto por parte de Israel de los integrantes de Global Sumund Flotilla que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza, se convocaron grandes manifestaciones para pedir el fin del genocidio y arrancaron las negociaciones para el plan de paz auspiciado por Estados Unidos.

Durante aquellos días, el PP lanzó su propuesta contra la inmigración ilegal y chocó con Vox y el Ayuntamiento de Madrid aprobó un texto de los de Santiago Abascal para informar a las mujeres de un supuesto trauma post-aborto que, después de que la dirección nacional del PP, avalara la decisión, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, reconoció que no existe. Este episodio propició un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que sigue sin poner en marcha el registro de objetores de conciencia para la práctica de abortos al que obliga la ley. En plena polémica, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, garantizó que si llega al Gobierno las mujeres podrán abortar conforme a la legislación vigente.

Y en el arranque de octubre también estalló la crisis sanitaria en Andalucía por la demora en las pruebas para el cribado de cáncer de mama, con unas 2.000 mujeres afectadas, y que provocó la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, el día 8.