Ábalos vuelve ante el juez del Supremo esta vez bajo la amenaza de acabar en prisión

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

Ábalos, la semana pasada en el Congreso. Jesús Hellín

La Fiscalía Anticorrupción decidirá tras el interrogatorio de este miércoles si pide el ingreso en la cárcel del exministro

13 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

José Luis Ábalos vuelve esta semana al Supremo. La del miércoles será su cuarta comparecencia ante el juez Leopoldo Puente, instructor en el alto tribunal del caso Ábalos-Cerdán-Koldo. Sin embargo, esta vez la situación para

