Ferraz dice que el jefe de gabinete de Ayuso mintió para «manchar» al fiscal general del Estado

Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Mariscal | EFE

La portavoz adjunta del PSOE, Enma López, retó este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, a pronunciarse sobre la declaración ante el juez de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que —recalcó la dirigente socialista— «confesó haber mentido exclusivamente para intentar proteger a su jefa manchando la imagen de una institución tan importante como el Fiscal General del Estado».

El novio de Ayuso dejó al jefe de gabinete la decisión de difundir el correo del fiscal: «Haz lo que consideres» Europa Press

En declaraciones a la prensa en Ciudad Rodrigo (Salamanca), López se refirió a la vista que tuvo lugar en el Supremo el 8 de enero —cuyas grabaciones se conocieron el viernes pasado— en el marco de la instrucción del caso por el que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos contra el empresario Alberto González Amador, pareja de Ayuso. «Feijoo tiene que decir si le parece normal que se manche el nombre de una institución por orden de Ayuso», incidió, tras tachar de «indignante» que guarde silencio. «No puede estar callado por mucho miedo que le tenga a la señora Ayuso después de lo que le pasó a Pablo Casado», añadió, haciendo referencia a la salida de Génova del antecesor de Feijoo.

«Génova no vio el vídeo»

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, evitó, en cambio, opinar sobre la declaración de Rodríguez, alegó que no había visto el vídeo y que, en todo caso «él es el que tiene que dar explicaciones».

El vídeo de la declaración ante el juez del fiscal general del Estado: «¿Filtró usted el correo?»; «Rotundamente no» La Voz

Cuestionada sobre qué le parece que el jefe de gabinete de Ayuso declarara ante el Supremo que su acusación al fiscal general se basaba en «una deducción» y reconociera que solo intuyó que este había recibido «órdenes de arriba» para que se retirase el supuesto pacto que la Fiscalía habría ofrecido a González Amador, acusado de dos delitos contra Hacienda, la popular dijo no haber oído las grabaciones. «Yo no sé si Miguel Ángel Rodríguez mintió o no. De verdad, no he escuchado las declaraciones y por lo tanto me va a permitir que no comente sobre algo que no he visto porque sería completamente injusto. En cualquier caso, él es el que tiene que dar explicaciones», defendió.