El Supremo desestima el recurso de Cerdán, y mantiene la citación a Ábalos y Koldo

El ex número tres del PSOE, Santos Cerdán. SERGIO PÉREZ | EFE

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán recibió otro varapalo en sus exigencias judiciales. El magistrado que instruye el caso Koldo, Leopoldo Puente, rechazó ayer la petición del exdirigente socialista para suspender las citaciones de José Luis Ábalos y su antiguo asesor para los días 15 y 16 de octubre bajo el argumento de que tienen «señalamientos judiciales coincidentes» para esas fechas. El juez estimó que al encontrarse Cerdán en prisión provisional, este caso tiene preferencia y los dos investigados deberán personarse para declarar ante él.

Los letrados de Cerdán también insistieron al magistrado en que pidiera a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respuestas acerca de la presunta filtración de su último informe al secretario general del PP, Miguel Tellado, quien habría tenido acceso a información patrimonial de Ábalos. El motivo es que —considera la defensa— el diputado tuvo supuestamente acceso a su contenido antes que el propio Puente, por lo que verían en ello una irregularidad judicial. No obstante, el juez refirió que la solicitud se basa en «inconsistentes conjeturas» y que la existencia del documento presentaba «un pronóstico de muy poco riesgo, al alcance de cualquier persona mínimamente informada». El magistrado insistió en que dicho informe era previsible, y además aseguró que lo encargó él mismo a la UCO como parte de la investigación de la trama Koldo, por lo que su elaboración y presentación tendría como primer destino la mesa de su despacho. Así las cosas, el magistrado Puente mantuvo la cita de Koldo y Ábalos para la semana próxima, y Cerdán deberá permanecer en prisión provisional en Soto del Real.