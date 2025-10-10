El rey apela al compromiso colectivo para defender la democracia

El rey Felipe VI durante la clausura de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, en el Palacio de Congresos Europa. Iñaki Berasaluce | EUROPAPRESS

El rey apeló ayer al «compromiso colectivo» para defender la democracia desde una actitud «proactiva» frente al «auge de los populismos», sobre los que denunció que están llevando a un «retroceso» de los sistemas democráticos en todo el mundo.

Felipe VI, que clausuró este jueves la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto 2025, celebrada en Vitoria, lamentó el «retroceso» que están experimentando las democracias «en muchas partes del mundo». Además, indicó que «hoy, solo un pequeño porcentaje de la población mundial vive en países considerados como democracias plenas».

Al mismo tiempo, avisó, se está produciendo a nivel global «un proceso de desafección ciudadana hacia algunos aspectos de nuestros sistemas democráticos». El monarca explicó que, aunque la mayoría de los ciudadanos manifiestan su preferencia por la democracia, «aumenta la insatisfacción sobre su funcionamiento».

Una polarización más intensa

Esta «brecha», tal como alertó, «abre la puerta al auge de los populismos, a una polarización más intensa y a un progresivo distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones».

En este escenario, reivindicó el concepto de gobierno abierto como «una alternativa para renovar la forma en que se conciben y ejercen los asuntos públicos». «Más que un conjunto de prácticas administrativas, supone una cultura de gobernanza basada en la apertura, en la que principios como la transparencia, la participación, la colaboración, la rendición de cuentas y la integridad están estrechamente relacionados», detalló.

El rey recalcó que «hablar de gobierno abierto es hablar de mejorar la calidad de la democracia». También avisó de que «la vitalidad de la democracia depende de un compromiso colectivo», por lo que «todos tenemos el deber de protegerla y fortalecerla».

El monarca, citando al politólogo estadounidense Robert Dahl, aseguró que la democracia «es un ideal que nunca se alcanza plenamente, pero hacia el que debemos orientarnos de manera constante». Felipe VI manifestó que el gobierno abierto «puede ser una herramienta concreta para avanzar hacia ese ideal».