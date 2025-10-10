Prostitutas y mucho «cash» en los wasaps de Koldo
MADRID / COLPISA
La UCO concluye que los abonos en metálico a trabajadoras sexuales eran de origen desconocido y que el asesor operaba como una suerte de «cajero automático humano» de su jefe10 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Son centenares de wasaps, muchísimo cash y turbias transferencias. Una avalancha de mensajes intervenidos en el teléfono de Koldo García que dibujan la vida de José Luis Ábalos. Un continuo trasiego de dinero en metálico.