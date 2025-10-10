Detenidos tres hombres en Madrid por violar a una niña de ocho años, uno de ellos su padre

Una agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo. Oscar Vázquez

La Policía Nacional a tres hombres por la violación de una niña de ocho años en el distrito madrileño de Usera, uno de ellos el padre de la menor.

Los arrestos tuvieron lugar el pasado sábado día 4 de octubre, después de que la madre de la niña se percatara de la agresión sexual cuando llegó a su casa, por lo que llamó a la Policía. Los agentes recibieron el aviso de la madre a primera hora de la mañana, que muy alterada denunció los hechos y comunicó que temía que no era la única vez que había tenido lugar un acto así.

La Policía se personó en la vivienda, situada en un barrio del sur de la capital, y facultativos del servicio de emergencias confirmaron la agresión sexual sufrida por la menor, por la que finalmente fueron detenidos los tres hombres, que se encontraban en el domicilio, y fueron puestos a disposición judicial mientras que la niña fue trasladada a un hospital.

Los arrestados son el pare de la menor, un boliviano de 38 años, y otros dos hombres con los que la familia compartía vivienda, un ecuatoriano de 33 años y un colombiano de 24, según informa Efe.