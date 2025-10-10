La Audiencia Provincial avala investigar a Begoña Gómez por malversación, pero rechaza dividir la causa

Begoña Gómez e Juan Carlos Peinado. Borja Sánchez-Trillo

Si la esposa del presidente del Gobierno llega a ser juzgada, será en un único pleito. La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente el recurso presentado por la asesora en la Moncloa Cristina Álvarez, y rechazó la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir una pieza separada para investigar a Begoña Gómez por presunta malversación, aunque avaló que se indague la comisión de este delito en el procedimiento principal, iniciado en abril del 2024, que incluye otros cuatro: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

En un auto notificado este jueves a las partes, los magistrados concluyen que, aunque no ponen en duda «la legalidad del nombramiento» de la asistente —como defendía su letrado, José María de Pablo—, detectan «la posible extralimitación de las funciones del cargo» en actuaciones del «exclusivo interés personal» de Gómez, al encargarse de forma reiterada de gestiones relacionadas con la cátedra que la mujer de Pedro Sánchez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Y señala como «datos objetivos» los correos electrónicos intercambiados entre Álvarez y el vicerrector de esta institución académica Juan Carlos Doadrio.

«Prematura e inmotivada»

Sin embargo, la Audiencia Provincial corrige las formas y el fondo de la instrucción de Peinado. Así, no solo censura su decisión de abrir una causa desgajada por ser «prematura e inmotivada desde el punto de vista fáctico, normativo y procedimental», sino que lamenta que este no haya hecho una «descripción mínima o sucinta de los hechos que deben conformar la pieza separada y los investigados concernidos». También se queja de que el togado no haya establecido «un mínimo análisis de la consistencia indiciaria y viabilidad jurídica de la imputación delictiva» ni haya incluido las razones por las que «es factible» el enjuiciamiento por separado sin «poner en riesgo la continencia de la causa».

El tribunal dictó una segunda resolución en la que desestima un recurso de la Fiscalía contra la decisión de Peinado de prorrogar la investigación seis meses, desde el pasado 16 de abril, ya que la ve «adecuada» dados los informes y diligencias pendientes. Y en un tercer auto, en cambio, da la razón al abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, e insta al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid a resolver «sin dilación» la procedencia de citar como testigos a varios cargos de la Complutense.

El procedimiento seguirá su tramitación por la ley del Tribunal del Jurado, de momento y mientras la Audiencia Provincial resuelve otros recursos, como el presentado el pasado lunes por Camacho, en el que el letrado impugna esta decisión por ser «claramente irregular» al no cumplirse —alega— ninguno de los requisitos para que Gómez se siente en el banquillo ante un jurado popular. El abogado sostiene que en los 19 tomos de la causa no hay «ninguna prueba» de que su defendida cometiera un delito, por lo que «no cabe hablar» de verosimilitud de los indicios, y tampoco se da la conexidad, ya que los presuntos ilícitos se habrían consumado «en dos ámbitos diferentes». E insiste, de nuevo, en que Gómez es víctima de una investigación prospectiva y universal: «No es admisible bucear en la vida de una persona para determinar si esta ha podido, en algún momento, haber cometido un delito».

Un «post-it», en una agenda

La UCO de la Guardia Civil halló un post-it en una agenda de la fiscala jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, con anotaciones sobre Gómez, de las que se desprende que se habría reunido con ella en marzo del 2024, un mes antes de ser imputada, publica El Confidencial, aunque según la Fiscalía esos apuntes solo demostrarían el interés por el caso y no hubo una cita entre ambas.

«La verdad saldrá. Todos estamos viendo lo que está pasando alrededor de este no caso», auguraron desde Ferraz, sin comentar los tres autos.