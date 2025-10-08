Dimite la consejera andaluza de Salud por la crisis de los cribados del cáncer de mama

1/13 Concentración en Sevilla bajo el lema «Nuestra vida no puede esperar» para denunciar los problemas en el programa de cribado de cáncer de mama Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 2/13 Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 3/13 Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 4/13 Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 5/13 Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 6/13 Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 7/13 Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 8/13 Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 9/13 Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 10/13 Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 11/13 Raúl Caro | EFE 12/13 Raúl Caro | EFE 13/13 Raúl Caro | EFE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha anunciado la dimisión de la consejera de Sanidad, Rocío Hernández, tras la crisis de los cribados de cáncer de mama en su comunidad. Así lo ha anunciado en una comparecencia convocada de forma inesperada para las 20.30 horas de este miércoles, en la que ha confirmado que ha aceptado la dimisión que le ha presentado la consejera.

Moreno ha destacado que el programa ha atendido a más de un millón de mujeres cada año y que, de resultas de ese cribado, a unas 2.000 mujeres se las diagnostica el cáncer de una manera precoz. Al mismo tiempo, el presidente andaluz ha anunciado un plan de 12 millones para ocuparse de las afectadas por el error.

El pasado viernes, la consejera de Salud y Consumo de Andalucía, Rocío Hernández, descartó dimitir por los «errores de comunicación» en el caso de pacientes que han sufrido retrasos en las pruebas complementarias que se les solicitaron al contar con mamografías dudosas dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama porque, según ha dicho, «dimitir sería lo fácil» y su «responsabilidad» es «mejorar el sistema».

El fallo en el sistema andaluz del cribado de cáncer de mama, que afectó a más de 2.000 mujeres que no recibieron información acerca de sus resultados, ha puesto de manifiesto la importancia de estas pruebas para la detección temprana de la enfermedad. Por eso, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que se va a comenzar a realizar un estudio «más pormenorizado» sobre los programas de cribado. Comenzarán por Andalucía, pero, tal y como recoge Europa Press, la idea es continuar a nivel nacional.

«El seguimiento de los programas de cribado es muy desigual en el territorio español (...) Hay comunidades que abarcan al más del 80 por ciento de su población, y hay comunidades que no llegan al 30 por ciento de su población (...) Vamos a hacer ahora un estudio más pormenorizado, pero por supuesto vamos a empezar por la Junta de Andalucía», declaró García durante una entrevista concedida al programa Directo al Grano de La 1 el martes.

La Junta espera hacer antes del 30 de noviembre las pruebas pendientes de cáncer de mama

La portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha asegurado este miércoles que «es posible» que las pruebas pendientes para las mujeres con diagnóstico no concluyente en el cribado de cáncer de mama estén realizadas el próximo 30 de noviembre, para lo que se va a contratar a 119 profesionales.

España ha presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el plan de choque de la Junta para subsanar los fallos en el programa de cribado, algo que «nunca debió ocurrir», según ha dicho, y que recoge un presupuesto de casi 12 millones de euros.

Ha indicado que el pasado jueves se comenzó a llamar a las mujeres que necesitan una segunda prueba y a las que no se había dicho nada hasta el momento y ha detallado que el 90 % de estas «incidencias» están focalizadas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en el que se ha contactado con 1.800 mujeres para «informarles de que en siete u ocho semanas tendrán su revisión».