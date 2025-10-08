La Complutense se persona como perjudicada contra Begoña Gómez

Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid. JAVIER LIZÓN | EFE

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) se ha personado como perjudicada en el 'aso Begoña Gómez al considerar que la actuación de la esposa del presidente del Gobierno y exdirectora de su cátedra de Transformación Social Competitiva pudo haberle «causado un perjuicio económico».

El letrado de la UCM sostiene que adopta esta decisión para ejercer la acción civil con el fin de reparar el daño presuntamente causado a la casa de estudios. Al mismo tiempo, solicita al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que le dé traslado de todas las actuaciones para estudiar, si procediera, «la práctica de aquellas diligencias que puedan conducir al mejor éxito de la acción y la debida cuantificación de los daños».

La Complutense se pronuncia así después de que el juez Juan Carlos Peinado señalara que debe considerarse a la universidad como «perjudicada» en la causa en la que se investiga el delito de apropiación indebida, «en concreto de un supuesto software, cuya financiación estaba destinada para que fuera a favor de la UCM». Aunque en junio del 2024 el propio magistrado rechazo la presencia de la institución educativa, en un giro de 180 º finalmente ha otorgado la opción de que se pueda personar.