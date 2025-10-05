Detenido por acuchillar a su expareja en un portal en Zaragoza

Imagen de la calle donde una mujer fue acuchillada por su ex la noche del sábado en Zaragoza. Toni Galan | EFE

Una mujer permanece ingresada en el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza con pronóstico reservado tras ser acuchillada por su expareja, un hombre de 33 años, este sábado por la noche en el barrio de las Delicias, de la capital aragonesa.

El agresor se encuentra detenido y está a la espera de pasar a disposición judicial, según ha informado la Policía Nacional.

El aviso lo dio una informante hacia las once menos cuarto de la noche del sábado mediante una llamada en el CIMACC 091 con la que comunicó que había una mujer herida en un costado en un portal de la calle Portugal, vía del barrio de las Delicias paralela al Paseo Calanda y la calle Marcelino Unceta.

Hasta el lugar se desplazó de manera inmediata una ambulancia del 061, que trasladó a la víctima al Hospital Clínico.

El presunto autor, la expareja de la víctima, fue detenido en las inmediaciones por los indicativos de seguridad ciudadana que acudieron al lugar y posteriormente lo trasladaron a dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS.