Los correos revelan que Cristina Álvarez se ocupó a diario de las gestiones de la cátedra de Begoña Gómez

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, en la tribuna de público del Congreso, en una imagen de archivo.
Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, en la tribuna de público del Congreso, en una imagen de archivo. Emilio Naranjo

Los mensajes aportados al juez por el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid acercan peligrosamente a la mujer del presidente del Gobierno al banquillo

05 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Es la radiografía de los 121 correo' que acercan peligrosamente a la mujer del presidente del Gobierno a un banquillo frente a un jurado y acusada de malversación. El análisis exhaustivo de los correos electrónicos

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 74% dto.
Suscripción WEB 18€/año Sin permanencia Suscríbete