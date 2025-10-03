La UCO revela que el PSOE pagó con sobres de dinero negro a Ábalos y Koldo

Foto de los sobre con membrete del PSOE que figuran en el informe de la UCO

«El sobre de Ferraz, a la mesa del ministro». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que el PSOE pagó con supuesto dinero negro una serie de gastos a José Luis Ábalos y a su asistente Koldo García. El informe patrimonial de 285 páginas sobre el exministro que los agentes han entregado este viernes en el Supremo revela que los agentes han detectado pagos «sin respaldo documental» del partido a ambos imputados, después de haber descubierto fotos (supuestamente realizadas por Koldo) con sobres con el logotipo del PSOE llenos de dinero para ambos encausados.

En total, la UCO ha documentado más de 30.000 euros al exministro de Transportes y su mano derecha en sobres con membrete del partido. La entrega del dinero se produjo entre los años 2017 y 2019. El mayor pago se produjo en el 2018 (14.692,23 euros), seguido del 2017 (8.772,72 euros) y el 2019 (6.699,09 euros). En el caso de Koldo -recoge el informe de la Guardia Civil- el exasesor llegaba a jactarse que el partido le entregaba «una o dos chistorras» al mes, denominación que le daba a los billetes de 500 euros.

La UCO sostiene que esas «evidencias digitales» (las fotos de los sobres incautadas en las memorias de Koldo) en realidad soplo «redundan en la existencia de una presunta fuente de ingresos no declarada de Ábalos durante el periodo de tiempo comprendido entre el 2018 y el 2023». «En líneas generales, se aprecia que durante parte de ese espacio temporal confluirían las contraprestaciones económicas investigadas y fondos en efectivo procedentes del PSOE», afirma literalmente la UCO certificando el movimiento de dinero B desde Ferraz a los bolsillos de los dos imputados.

Los guardias civiles además destacan que «el análisis de las evidencias digitales» (los metadatos de esas fotos) ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE, en la calle Ferraz 147. La Guardia Civil añade que «este extremo se aprecia en las conversaciones entre Koldo y Patricia (su pareja), quienes indistintamente hacen alusión a entregas de efectivo destinadas a Ábalos y aquellas dirigidas al propio Koldo».

La UCO indica que, «de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo». En concreto, alude a «un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97» euros.

Los investigadores explican que, de las conversaciones entre el exasesor ministerial Koldo García y su entonces mujer Patricia Uriz, se «ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE». La Guardia Civil expone que «el análisis conjunto de la documentación aportada por el PSOE, frente a las evidencias digitales (las conversaciones), ha permitido establecer en algunos casos una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos registradas». Sin embargo, la UCO señala que «en otros supuestos no se ha podido confirmar dicha correspondencia, quedando las cantidades entregadas reflejadas únicamente en las conversaciones recuperadas». En concreto, refiere que, «según la información facilitada por el PSOE, en junio del 2019 únicamente se habría liquidado a Ábalos un importe de 321,29 euros frente a los 826,73 euros que se indicaban de forma manuscrita en el sobre identificado con su nombre».

En una de las conversaciones recogidas por la UCO, se puede leer cómo Uriz le decía a Koldo en 2018: «Ya tengo el sobre de Ferraz». «El sobre de Víctor, a mi mesa, y el de Ferraz, a la mesa del ministro», contestó él, según recoge el informe, que recoge fotografías de esos sobres con el logotipo del PSOE que fueron los que levantaron la sospecha entre los investigadores de que las cuentas oficiales del PSOE no concordaban con el dinero que realmente movieron los imputados.

Ábalos se gastó 95.000 euros de origen desconocido en sus novias, sus familiares y su fundación

Chema Moya | EFE

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluye que buena parte de la vida de José Luis Ábalos durante los últimos años se pagó en dinero B. Los agentes han descubierto que el exministro, al menos, movió 95.437 euros en negro, aunque los agentes creen que pudo ser mucho más. Así consta en el informe de 285 páginas -al que ha tenido acceso este periódico- y que el juez Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, pidió hace ahora exactamente ocho meses (el pasado 4 de febrero) a los especialistas de Guardia Civil, a los que reclamó que realizaran un estudio de la económica y patrimonial de Ábalos y de su hijo Víctor.

Según el análisis de la UCO, el grueso del supuesto dinero negro que movió Ábalos ha ido para su familia, con desembolsos de hasta 18.078 euros para su hijo Carlos, menor de edad, como supuesto pago de la pensión. No obstante, también aparecen flujos de dinero opaco su exesposa Carolina Peles (10.635 euros), a su exnovia Jésica Rodríguez (6.887), a su también exnovia Andrea de la Torre (2.953 euros) o a su hija Tatiana (602 euros).

El informe destaca el importante volumen de movimiento de dinero en efectivo del exministro. En particular, la «existencia de un número de ingresos en efectivo durante los años 2014 y 2024, que asciende a un total de 60.270 euros». Y de retirada de efectivo por valor de 22.890 euros, realizadas fundamentalmente mediante tarjeta entre los años 2014 y 2017, alcanzando su punto máximo en el 2020 (cuando se sacaron 14.940 euros) y Ábalos se encontraba en la cima de su poder como ministro de Transportes.