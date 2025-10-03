Los servicios de emergencias de Madrid despiden al oficial gallego José Andrés Viéitez: «Era uno de los más veteranos y más respetados»

Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid informó en la tarde del jueves del fallecimiento, a los 62 años, del ourensano José Andrés Viéitez. «Una gran profesional y una persona extraordinaria», lamentan desde este servicio, que desempeñó diversas funciones durante sus 30 años de trabajo en labores de rescate, auxilio y extinción en esta comunidad.

Muchos profesionales del sector le recordarán como un pionero. Viéitez, entonces como primer oficial, fue uno de los artífices de la creación del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) en 1988.

En su trayectoria profesional destacó como bombero, oficial, jefe de área e instructor. «Era uno de los oficiales más veteranos y más respetados entre sus compañeros», aseguran fuentes de los servicios madrileños de emergencias.

La carrera de Viéitez estuvo marcada por una variedad de especialidades, a las que no renunció a ampliar pese al paso de los años. Su experiencia en los terremotos de Turquía de 1999 —en la ciudad de Izmit, de magnitud 7,4 y que acabó con la vida de cerca de 17.000 personas— le sirvió para especializarse en salvamento y desescombro.

Años más tarde, ascendió a jefe de zona. Un cargo de responsabilidad, con cuatro parques a su cargo. De sus años al mando, aprendió numerosos secretos y conocimientos que luego aplicó como instructor. Entre ellos, se hizo especialista en la extinción de incendios en túneles a raíz de las intervenciones en corredores como el de Guadarrama y su trato diario con sus responsables.

Viéitez tenía una vocación formativa. Se habilitó como instructor en el Fire Service College, en Inglaterra, para formar a varias promociones de mandos y jefes. En sus últimos años, trabajó en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP).