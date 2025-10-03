El juez Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista para llevar a Begoña Gómez ante el jurado

El artículo se llama «Las causas de conexión penal y su aplicación tras la reforma operada por la Ley 41/2015», lo escribió Ignacio José Cubillo López, profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba,

Contenido exclusivo para suscriptores Continúa leyendo con un 74% dto. Suscripción WEB 18 €/año Sin permanencia Suscríbete ¿Ya eres subscriptor? Inicia sesión