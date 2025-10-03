El juez Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista para llevar a Begoña Gómez ante el jurado
COLPISA
Más de la tercera parte del auto de la noche del jueves está plagiado literalmente de un trabajo de la Universidad de Deusto03 oct 2025 . Actualizado a las 12:36 h.
El artículo se llama «Las causas de conexión penal y su aplicación tras la reforma operada por la Ley 41/2015», lo escribió Ignacio José Cubillo López, profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba,