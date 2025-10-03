El juez Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista para llevar a Begoña Gómez ante el jurado

Melchor Saiz-Pardo COLPISA

Más de la tercera parte del auto de la noche del jueves está plagiado literalmente de un trabajo de la Universidad de Deusto

03 oct 2025 . Actualizado a las 12:36 h.

El artículo se llama «Las causas de conexión penal y su aplicación tras la reforma operada por la Ley 41/2015», lo escribió Ignacio José Cubillo López, profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba,

