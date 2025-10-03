Falsea su matrícula con cinta aislante para entrar en una ZBE y acaba con una multa de 6.000 euros

El vehículo sancionado en una imagen difudida por la policía andaluza. POLICÍA LOCAL DE GRANADA

Desde el miércoles 1 de octubre, en la ciudad andaluza de Granada, está en marcha una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Al igual que en muchas otras del país, se ha creado un área urbana delimitada donde se restringe el acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire y proteger así la salud de las personas. Incluidas las ZBE desde 2021 en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, basan su funcionamiento en un sistema de etiquetas, que categoriza los coches en función de sus emisiones. Aquellos más antiguos o que no se muevan de forma eficiente o ecológica, como eléctricos o híbridos, no pueden acceder a determinados lugares según esta normativa.

Vigo multará en las zonas de bajas emisiones a partir de noviembre del 2026 La Voz

Una medida que a una mujer granadina no le gustó en absoluto y, para no ser sancionada, decidió recurrir a una curiosa manualidad. Dado que el sistema emplea cámaras que leen las matrículas para detectar infracciones, pensó que lo mejor sería falsear su placa, creyendo que así sería indetectable. Sin embargo su estrategia, que consistió en emplear cinta aislante de color negro para convertir un número 6 en un 8 en la placa de matrícula de su BMW Serie 3, no salió como esperaba.

El resultado fue tan cutre que para los agentes de la Policía Local granadina fue fácil descubrir el engaño. «¡Atención, "genios" del Art Attack!», compartía el cuerpo policial la imagen del vehículo sancionado en Instagram alertando al resto de conductores que evitaran recurrir a este tipo de prácticas. «Esquivar las cámaras de la ZBE, como el titular de este coche, pretendiendo ocultar su identidad no es un buen truco», añadían, señalando que la sanción por manipular una matrícula en España está tipificada por la DGT como grave. Al final, la ingeniosa maniobra supuso para su creadora una multa de 6.000 euros y la retirada de 6 puntos del carné.