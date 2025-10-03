Acude a una consulta médica en Santander y descubre que figura como muerta

El Hospital Marqués de Valdecilla, donde se produjo el error burocrático. GOBIERNO DE CANTABRIA | EUROPA PRESS

Un susto de muerte. Fue el que se llevó una mujer de 82 años, con iniciales M.H.N., cuando tras ser atendida el pasado mes de septiembre por una infección bacteriana en una pierna en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander acudió a una revisión. Aunque había sido dada de alta correctamente el día 10, al acudir a una revisión de seguimiento, el profesional médico que la atendió le dijo que estaba muerta. Una surrealista historia que se basa en un error en los datos del sistema de la Seguridad Social, en los que figuraba como fallecida sin estarlo.

Según publica El Diario Montañés, el problema se debió a un fallo administrativo que partió del propio hospital cántabro. Notificó equivocadamente el fallecimiento de la anciana seis días después de haber sido de alta y estar, como señala la expresión popular, «vivita y coleando». El error supuso graves problemas en el día a día a la mujer, que en un primer momento pensó que el fallo ocultaba una dolencia grave que los sanitarios no querían comunicarle. Así, no podía retirar su medicación de la farmacia al estar dada de baja su atención sanitaria, ni tampoco acceder al dinero de sus cuentas bancarias. Tuvo que solicitar una fe de vida y acudir personalmente a diferentes oficinas a pesar de sus problemas de movilidad para acreditar que seguía en este mundo.

«Mi madre se ha sentido como desaparecida del mapa», recoge el medio cántabro que ha dado a conocer esta rocambolesca historia la denuncia de la hija de la mujer afectada. Además, la familia de la perjudicada por esta sucesión de errores burocráticos lamenta que nadie se haya disculpado por lo ocurrido, tachando de grave la situación, ya que el Marqués de Valdecilla es el hospital de referencia en la comunidad de Cantabria.