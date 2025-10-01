Un indigente mata a otro con un paraguas tras una discusión por un sitio donde dormir en Valencia

Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional en Alcira (Valencia). Ana Escobar | EFE

Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 32 años y origen argelino acusado de matar a otro tras apuñalarle con el palo de un paraguas durante una pelea por un lugar donde dormir.

Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, el suceso tuvo lugar la noche del pasado domingo, alrededor de las 22:30 horas, en plena alerta roja por las intensas lluvias que afectaron a las provincias de Valencia y Castellón.

El arrestado y la víctima, ambos indigentes, comenzaron una discusión por el portal en el que querían pasar la noche, en la plaza de Viriato, una ubicación céntrica de la ciudad. En el transcurso del altercado, el detenido utilizó un paraguas como arma y apuñaló a la víctima antes de abandonar el lugar.

La Policía Nacional abrió entonces una investigación que permitió localizar y detener al sospechoso apenas unas horas después, sobre las 5.30 de la madrugada del lunes. El detenido ha sido acusado de un delito de homicidio y está previsto que pase a disposición judicial, según han informado fuentes policiales.