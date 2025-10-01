Ibiza vive unas intensas lluvias que provocan cinco heridos en la isla

Varias personas caminan por las calles inundadas de la ciudad de Ibiza. Sergio G. Cañizares | EFE

Las Pitiusas, sobre todo Ibiza, vivieron este martes varios episodios de intensas lluvias que provocaron un sinfín de inundaciones. Al menos cinco personas resultaron heridas, tres de ellas a causa de un desprendimiento de rocas de un hotel —el HT Vibra Tropical Garden— de la capital ibicenca, según notificó el Servicio de Atención Médica Urgente. Uno de los afectados fue trasladado a un centro sanitario, mientras que los dos restantes sufrieron heridas de levedad y ya cuentan con el alta médica. El alcalde de la ciudad ibicenca, Rafael Triguero, aseguró que las otras dos ciudadanos lastimados lo fueron por sendas caídas. Una de ellas es una persona de avanzada edad, que tropezó con una alcantarilla.

Las tormentas trastocaron y de qué manera la rutina de las dos islas. Según datos de la Aemet, se llegaron a registrar cifras récord en varias de sus estaciones: 109 litros por metro cuadrado en Formentera, 174 en el aeropuerto de Ibiza —supera el anterior registro, de 1952— y hasta 254 en el indicador de la propia capital de la isla. El organismo meteorológico activó el aviso rojo hasta las cuatro de la tarde, aunque con la llegada de la noche la situación mejoró, por lo que el indicador llegó a desaparecer del mapa.

Llegada de refuerzos

El Gobierno balear reaccionó al pedir la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que recibió refuerzos de Mallorca y Valencia. A las doce del mediodía, los ibicencos recibieron en sus teléfonos móviles un mensaje de alerta. A sus vecinos de Formentera les llegó una hora más tarde. La presidenta de la comunidad, Margalida Prohens, se desplazó por la tarde a Ibiza para supervisar la situación.

Los bomberos también trabajaron a destajo en esta jornada complicada, con 132 incidencias registradas por Emergencias en una actualización vespertina. Este cuerpo profesional, que recibió el apoyo de compañeros de Mallorca, priorizó los rescates a vecinos atrapados en vehículos o viviendas.

El servicio de emergencias detalla los tipos de incidencias más comunes: caídas de árboles y de mobiliario urbano, inundaciones de bajos o riesgo de desbordamiento de torrentes.

Cierres y cortes

Las lluvias provocaron el corte provisional de varias vías esenciales de la isla. LA E-10, el llamado cinturón de ronda, fue cortado y reabierto en dos ocasiones. Un centro educativo y el centro de salud de Can Misses fueron cerrados por la mañana ante el riesgo de inundaciones. Entrada la tarde, la Consejería de Educación canceló las clases en las Pitiusas, aunque los alumnos sin forma de llegar a sus casas pudieron permanecer en sus respectivos colegios e institutos si así lo requerían. Del mismo modo, la práctica totalidad del servicio público de transportes fue suspendido por orden del Consejo Insular. Tampoco salieron esta noche los trabajadores del servicio de recogida de basuras por precaución.