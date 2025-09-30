El temporal descarga con fuerza en Valencia y l'Horta Sud pero sin incidencias graves

Biel Alino | EFE

La Comunitat se enfrentó durante la jornada del lunes a un episodio de lluvias que fue de menos a más y que afectó a diversas zonas del territorio. Las precipitaciones, que complicaron la situación en Gandía durante la mañana, avanzaron durante la tarde hacia el norte provocando incidentes en Alzira, Cullera, Sueca o las pedanías valencianas en la Albufera. Durante la noche, el aguacero se ha cebado con Valencia capital y municipios de l'Horta Sud, aunque afortunadamente no se han tenido que lamentar incidentes graves. Además, la situación, a primera hora de la mañana de este martes, se ha calmado hasta el punto de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado el nivel de alerta en la región a amarillo.

El Ayuntamiento de Valencia, como ya ocurrió durante la madrugada del domingo al lunes, utilizó a sus efectivos de seguridad ciudadana para vigilar la situación del torrente que se ha cebado con la capital durante gran parte de la noche. La mirada, tal y como confesó la alcaldesa María José Catalá, se centró sobre todo en las pedanías ubicadas en la Albufera. En torno a las 4 de esta mañana el pluviómetro ubicado en El Perellonet recogía 180 litros por metro cuadrado acumulados en las últimas 24 horas. Tanto en la pedanía litoral como en El Palmar los bomberos de la ciudad y la Policía Local han realizado patrullas de vigilancia para asegurar el bienestar vecinal. También se han achicado algunas vías donde se acumulaba el agua.

Y es que la tormenta se ha mantenido estática durante varias horas sobre Valencia capital y su área metropolitana. Prueba de ello son los tanques de tormenta de la ciudad, ya que varios de ellos han llenado sus depósitos durante la noche. Los depósitos de Eugenia Viñes, El Saler y los dos de La Torre han acabado completamente llenos. En ésta última pedanía (afectada por la dana el 29-O) el segundo de sus depósitos se ha vaciado durante la noche desaguando en el nuevo cauce del Turia. Además, desde el Consistorio no se han detectado incidencias graves con los equipos eléctricos y los pasos inferiores funcionando con normalidad. Se han vaciado los colectores de pluviales de Malvarrosa/Vera, Nazaret, Marcos Sopena y El Saler, y se han continuado con bombeos en El Perellonet.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de la capital se han notificado cuatro incidentes leves por caída de árboles en la ciudad, los cuáles han afectado a dos vehículos o han bloqueado dos vías, aunque ya se han retirado. La incidencia más destacada de la noche fue la actuación de Bomberos de Valencia en Castellar a causa de un forjado que colapsó en una vivienda de la localidad. El matrimonio residente no sufrió lesiones y fue realojado en casa de otros familiares. Desde que se activó la alerta roja, los bomberos de Valencia han actuado en 70 operaciones.

En los municipios de l'Horta Sud la tensión, como es evidente, estaba a flor de piel. El complicado recuerdo de hace 11 meses hace vivir las alertas extremas por lluvias con total precaución. Según la asociación valenciana de climatología AVAMET, con el paso del lunes al martes (desde las 00.00) Massanassa y Catarroja son los municipios que más lluvia han registrado. En ambos municipios los pluviómetros han registrado más de 50 l/m2 en las últimas siete horas. La zona sur ha recibido parte de la lluvia (aunque no con la misma intensidad) que sí sufrieron desde la tarde y principio de la noche en Cullera o Sueca.

Por otro lado la Aemet ha cancelado los avisos rojos y naranja en la Comunitat Valenciana y se mantiene hasta las 12:00 horas de este martes el nivel amarillo en el litoral de las provincias de Alicante y Valencia.

Rescates en la Región de Murcia

Los coletazos del huracán Gabrielle complicó el tránsito y la circulación en varios municipios de la Vega Media de la Región de Murcia, donde se registraron este lunes la mayor parte de las incidencias por las lluvias. Una tromba de agua de 73 litros por metro cuadrado obligó a rescatar a personas atrapadas en cuatro coches inmovilizados en Molina de Segura, localidad que ha concentrado la mayor cantidad de lluvia en la comunidad murciana.

En total, el 112 recibió 253 llamadas y gestionó un total de 178 asuntos relacionados con el episodio de lluvias y tormentas desde este lunes a mediodía y hasta las 8 horas de este martes. La mayoría de los asuntos fueron obstáculos en la vía (61) y achiques de agua (41). Además se realizaron un total de 16 rescates. Ninguno de los incidentes tuvo consecuencias graves.

Carreteras cortadas, inundaciones y un colegio desalojado en Ibiza

Las intensas lluvias también han tenido consecuencias en distintos puntos de la isla. En Sant Antoni, un colegio tuvo que ser desalojado por las precipitaciones. Durante la noche, la lluvia ha provocado la inundación de los pasos inferiores de la carretera del aeropuerto — con registros de 74 litros por metro cuadrado —, que permanecen cortados y obliga a desviar el tráfico por los pasos elevados. Los Bomberos de Ibiza han gestionado durante la madrugada una veintena de servicios relacionados con la tormenta, la mayor parte de las intervenciones relacionadas con acumulaciones de agua en vía pública, viviendas, comercios y garajes de edificios residenciales, han añadido desde la administración insular.

Con todo, según han informado fuentes oficiales, no se han registrado incidencias graves, y la Aemet declaró el paso de alerta naranja a amarilla en las Pitiusas.