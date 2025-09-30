Unos okupas alertan a la policía de tres ladrones escalando por su balcón en Antequera

Miembros de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. CARMELA QUEIJEIRO

Era de madrugada cuando las Fuerzas de Seguridad fueron alertadas de un supuesto robo con violencia en una vivienda de Antequera: los habitantes del domicilio pillaron a los sospechosos escalando por el balcón. A su llegada, los agentes capturaron a los presuntos delincuentes, mientras que los requirentes reconocieron que eran okupas.

Ocurrió el lunes de la semana pasada, sobre las 1.00 horas, en el centro de esta localidad malagueña, y hasta el lugar acudieron varios efectivos de Policía Nacional, que comprobaron que la cerradura de la vivienda estaba forzada, según han informado a este periódico fuentes cercanas consultadas.

Al intentar abrir la puerta, los agentes comprobaron que esta se encontraba atrancada por los presuntos malhechores, que terminaron cediendo y saliendo del inmueble. A continuación los agentes procedieron al arresto de los tres individuos, de 54, 53 y 33 años, por su presunta responsabilidad en un delito de robo con fuerza en una vivienda.

Asimismo, los policías pudieron observar que la vivienda se encontraba en unas condiciones insalubres, mientras que los moradores reconocieron que okuparon la vivienda hacía tiempo y tenían todas sus pertenencias allí, según publica Diario Sur.

Desde la Comisaría Provincial de Málaga, por su parte, han detallado que ambas partes fueron citadas para juicio rápido con delito la misma mañana del 22 de septiembre en los juzgados de Antequera.