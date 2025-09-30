El misterio de Beatriz, la joven de Oliva que desapareció en silencio hace más de cincuenta días

Centro Nacional de Desaparecidos.

Desde el pasado 9 de agosto, nadie ha vuelto a ver a Beatriz Guijarro. Esta mujer, de 28 años, desapareció en Oliva, Valencia, sin dejar ningún rastro. Madre de dos niños de 8 y 6 años, su ausencia ha sumido a la localidad —de poco más de 26.000 habitantes— en una mezcla de inquietud y desconcierto. En el pueblo nadie cree que se haya marchado por voluntad propia.

Beatriz Guijarro pasaba aquella noche como tantas otras. Había quedado con su pareja, Juanjo Jiménez, dueño de un bar situado en la plaza de San Roque, en el centro histórico de Oliva. Habían cerrado el local hacia las diez y media y permanecieron charlando hasta pasadas las doce. No hubo discusiones, ni gestos extraños, ni señales de alarma. «No estaba nerviosa ni ansiosa. Estaba totalmente normal», recordaría después él en unas declaraciones al diario El Mundo.

A las 00.34, las cámaras de seguridad de la plaza registraron la despedida de la pareja. Ella, vestida con un vestido negro corto, acompañó unos metros a Juanjo antes de subir la escalinata que conducía a la vivienda de su madre. Todo parecía rutinario. Pero no lo fue.

Minutos más tarde, otra cámara capta a Beatriz tratando de sortear un muro de más de un metro de altura, distraída con el móvil en las manos, a punto de perder el equilibrio. La escena muestra a una joven concentrada en su teléfono, ignorando la altura del muro, como si tuviera prisa. Luego entró en la vivienda de su madre, donde solía quedarse cuando no tenía a sus hijos. Allí la vio su hermano menor: se cambió de ropa y salió de nuevo con un escueto «ahora vengo». Nadie supo adónde iba ni por qué decidió marcharse otra vez.

Luego, a las 00.43, otra cámara captó su paso. Vestida con un pantalón corto, top de tirantes y la mochila de Mickey Mouse que le había regalado su novio, caminaba con paso rápido, la vista fija en la pantalla iluminada del móvil. Esta grabación se convirtió en la última prueba de vida de Beatriz.

La investigación

A partir de ese momento, las versiones se vuelven difusas. Un amigo de Juanjo asegura haberla visto en compañía de Rosana, prima de la madre de Bea, alrededor de la una de la madrugada. Ambas habrían subido al piso de esta familiar y bajado poco después. Pero los testimonios de Rosana resultan inconsistentes. Según explicó Óscar, hermano mayor de la desaparecida, «unas veces dice una cosa y otras otra». En una de sus versiones llegó a contar que Beatriz se marchó de su casa con un hombre al que conocía, alguien a quien la familia apenas identifica de vista.

Ese supuesto acompañante declaró después que había dejado a la joven en el Collado, la parte alta del pueblo. Desde entonces, nada. «Es como si se la hubiera tragado la tierra», resume Óscar a El Mundo.

El rastro digital es otro de los enigmas. El móvil de Bea funcionó hasta mediodía del sábado, unas doce horas después de su desaparición. Así lo confirma Alba, su cuñada, que conserva los mensajes que envió aquella noche y que fueron recibidos pero nunca leídos. El último que entró en el dispositivo fue a las 12.14 horas del día siguiente. A partir de las 12.55, el teléfono ya estaba apagado. Semanas después, algunos de esos mensajes volvieron a aparecer como entregados, lo que hace pensar a la familia que los investigadores han accedido al terminal. No obstante, el caso permanece bajo secreto de sumario.