Detenida una mujer en Madrid por intentar matar a su hija de 10 años con medicamentos en el yogur

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por presunto delito de homicidio a su hija de 10 años al darle un yogur con alta cantidad de medicamentos, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de septiembre, cuando los hijos mayores de la arrestada se encontraron a su madre y a su hermana inconscientes en el domicilio familiar. En ese momento, los hijos avisaron a los servicios de emergencias y a una patrulla de la Policía, que encontraron una gran cantidad de medicinas en el domicilio, además de un yogur con restos de una sustancia polvorienta en su interior.

Los efectivos del SUMMA 112 confirmaron que ambas estaban intoxicadas por la ingesta de medicamentos, por lo que se procedió a su traslado hospitalario, aunque no se teme por su vida. En el caso de la madre, fue detenida y custodiada en el hospital acusada de un presunto delito de homicidio.