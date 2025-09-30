Detenida en Guadalajara por sustraer a su bebé, del que no tenía custodia, cuando trataba de comprar droga en su presencia

Coche de Policía Nacional Europa Press

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer como presuntos autores de los delitos de sustracción de menores y desobediencia cuando intentaban comprar droga con el hijo de la mujer, un bebé de corta edad sobre el que no tenía la custodia y que había sido sustraído a los servicios sociales en Cataluña.

Los hechos se desarrollaban cuando varias personas alertaron al 091 de la presencia de una pareja acompañada de un bebé en el parque de La Concordia de Guadalajara y estaba preguntando por un lugar en el que adquirir cocaína, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Ambos fueron localizados de inmediato por una patrulla de la Policía Nacional que se desplazaba rápidamente al lugar, si bien al percatarse de su presencia, el varón trató de alejarse con el menor en brazos.

Los agentes le dieron el alto y le solicitaron su identificación, a lo que este respondió que la tenía en casa de un familiar y que podían acompañarle hasta allí para verificar su versión. Durante el trayecto, emprendió la huida a la carrera con el bebé en brazos, siendo interceptado por los agentes, que en todo momento priorizaron la integridad del menor.

Tras realizar diversas gestiones de identificación, se podía confirmar la identidad de ambos, resultando que a la mujer le constaba un señalamiento emitido por los Mossos d'Esquadra como presunta autora de una sustracción de menor, que se había llevado consigo a su hijo, tutelado por la Generalitat, sin tener la custodia legal.

Por estos hechos, los agentes procedieron a la detención y puesta a disposición judicial de ambos adultos: de la mujer, por la sustracción del menor, y al varón como presunto autor de un delito de desobediencia. El menor ha pasado a Servicios Sociales, que han activado los protocolos para su protección.