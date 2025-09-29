Ayuso, sobre el discurso de Felipe VI acerca de Israel en la ONU: «El rey reina pero no gobierna»

PABLO R.SECO | EFE

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se pronunció este lunes sobre las palabras de Felipe VI en la ONU acerca del ataque de Israel a Gaza. Apunta a que «el rey reina pero no gobierna» y que, en este tipo de cuestiones, «no tiene que tomar más postura que la conciliación».

Hace unos días, el rey Felipe VI exigió a Israel ante la Asamblea General de Naciones Unidas que «detenga ya esta masacre», pidiendo a la comunidad internacional que no mire para otro lado en este conflicto. En una entrevista en Telecinco, Ayuso mostró ciertas diferencias respecto al discurso de su majestad, aunque asegura que siempre va a defender la monarquía «porque respetamos los símbolos del Estado y vamos a estar siempre en una defensa cerrada de una institución tan importante».

Sobre la negativa del Gobierno de comprar armas a Israel, la presidenta madrileña ha insistido en que España lo pagará caro cuando se están produciendo injerencias rusas en territorio europeo y ha afirmado que la tecnología de inteligencia que funciona en el mundo« es israelí».

Ayuso defiende que la justicia debe decidir si hay genocidio en Gaza

En paralelo, Isabel Díaz Ayuso defendió que el término «genocidio» es un concepto «que tienen que decidir los tribunales internacionales», recordando que el pueblo judío «fue sometido a un verdadero genocidio de seis millones de personas, en campos de concentración en mínimo nueve países . Además, ha censurado la postura del Gobierno en «un conflicto tan ajeno y tan difícil» para denunciar que Pedro Sánchez desvía el debate nacional a Palestina para «no hablar de la corrupción de su entorno».

«Hemos visto que es tan grande que no le da, en un conflicto que viene de siglos, que es complejísimo y para el que se nos obliga a tomar posición», declaró Ayuso. Por otro lado, ha destacado que no va a dejar «abandonados» a los judíos españoles y madrileños, ni va a permitir que «el antisemitismo se disfrace de supuestas causas positivas para hacer lo que están haciendo».