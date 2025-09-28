Un hombre de 21 años degüella a su pareja de 26 en Sevilla

POLICÍA NACIONAL | EUROPAPRESS

Una mujer de 26 años perdió esta madrugada la vida tras ser presuntamente degollada por su pareja de 21 años en Sevilla. Los hechos ocurrieron sobre las tres de la madrugada, momento en el que el 112 recibió un aviso de un testigo que informaba de que una mujer «estaba sangrando y pedía ayuda» en un soportal de la calle Tigris, en el barrio de Sevilla Este. Según publica el Diario de Sevilla, testigos afirmaron que la pareja había estado en una fiesta de cumpleaños y al regresar a casa empezaron a discutir. Según esta versión de los hechos, el hombre agredió presuntamente a su pareja por lo que la mujer salió huyendo de la casa. Él le dio alcance a la altura del número 2 de la calle Tigris y, supuestamente, allí le asestó una cuchillada con un arma blanca de grandes dimensiones. La herida le seccionó el cuello. Después, el presunto agresor se autolesionó con el mismo cuchillo, pero no logró quitarse la vida, tal y como informa el diario hispalense.

Tras el aviso de un testigo a los servicios de emergencias, se desplazaron hasta el lugar de los hechos efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y servicios del 061. Fuentes sanitarias confirmaron el fallecimiento de la víctima. Según confirma la Policía Nacional, el hombre fue detenido y trasladado al Hospital Virgen Macarena para tratar sus heridas. Ya se ha abierto una investigación para esclarecer las causas del crimen en un posible nuevo caso de violencia machista.