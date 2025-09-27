Begoña Gómez acudirá este sábado a su quinta citación con el juez Peinado

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, el miércoles en Madrid en el estreno de la nueva película de Amenábar Juanjo Martín | EFE

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, comparece de nuevo hoy ante el juez Juan Carlos Peinado después de que este decidiese que la parte de la causa en la que la investiga por presunta malversación se dirimirá ante un jurado popular, en caso de llegar a juicio.

Dos semanas después de declarar ante el magistrado, Begoña Gómez está citada por quinta vez desde que comenzó la investigación, en abril del 2024, en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, donde su titular está de guardia este sábado.

El Decanato de los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid aceptaron la solicitud de los servicios de Seguridad de la Moncloa, que pedían que Gómez accediera por el garaje a la citación, y no por el acceso principal.

La magistrada juez decana de los Juzgados admite la solicitud de un trato preferencial a Gómez porque dice que aprecia «riesgo contra la integridad física de la esposa del presidente», tal y como había alegado en un informe María Marcos Salvador, directora del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, según publica Colpisa. Tanto los letrados asistentes de Gómez como los otros dos imputados, su asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, deberán entrar por la entrada principal.

También están citadas las acusaciones —coordinadas por la asociación ultra Hazte Oír, que ha convocado una manifestación en el exterior de los juzgados— y la Fiscalía ante Peinado, que cumple hoy 71 años. Por una parte, se concretará la imputación de los tres y las partes podrán pedir diligencias de investigación, mientras que las defensas o la Fiscalía, que discrepa de la tesis de Peinado, podrán instar al archivo.

El juez deberá dictar un auto que acuerde la continuación del procedimiento o su archivo. Si se da el primer escenario, Peinado tendrá que valorar si atiende a las diligencias solicitadas si las considera «imprescindibles para decidir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral», según establece la ley. Algunas acusaciones, como Iustitia Europa, ya han avanzado que solicitarán diligencias para que el juez siga investigando. Además, hay otras pendientes, como la petición a la UCO de un informe sobre los correos que la asesora de Gómez se cruzó con el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid.

La Audiencia de Madrid

El lunes, dos días después de la vista, la sección 23 de la Audiencia de Madrid comienza a deliberar a puerta cerrada la decena de recursos interpuestos contra decisiones del juez. Además de ese día, los magistrados han fijado también el 6 de octubre.

Deberán valorar, entre otros asuntos, si avalan o rechazan la decisión de Peinado de desgajar la investigación por malversación en una pieza separada -lo que determina que pueda ser vista por un jurado-, de imputar este delito a los investigados o de pedir los correos de una cuenta de Begoña Gómez asociada a Presidencia en los últimos 7 años.

Investigación por malversación

La investigación por malversación en el nombramiento de Cristina Álvarez discurre al margen del procedimiento principal, centrado en delitos de corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida. En un primer momento, cuando el juez imputó al delegado del Gobierno a petición de Vox, rechazó investigar a Begoña Gómez y su asesora al considerar que no podían incurrir malversación: la primera no había participado en el nombramiento ni pagado su sueldo y la segunda era la destinataria del cargo.

Pero meses después, y tras intentar sin éxito que el Tribunal Supremo imputase al ministro Félix Bolaños, el juez acordó investigar a ambas por malversación en base a un auto de la Audiencia Provincial que respaldaba que investigase si Cristina Álvarez excedió sus funciones públicas «para favorecer el plan delictivo» de Begoña Gómez en el delito de tráfico de influencias, «mediante la desviación de medios públicos».

Bolaños ve incomprensible la actuación judicial

El Gobierno de Pedro Sánchez está convencido de que durante los últimos meses se han desarrollado toda una serie de «actuaciones judiciales incomprensibles» que ponen en peligro el «buen nombre» de la Justicia en España. Unos procesos en los que están incluidas las decisiones de sentar en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, así como a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno. En el caso de Begoña Gómez, Félix Bolaños ha reconocido que presentó de forma «discreta» dos quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para mostrar su malestar por este tipo de casos. Lo que ahora pide el ministro de Justicia al órgano de gobierno de los jueces es que haga su trabajo con «agilidad» para resolver esas protestas.

El malestar del Ejecutivo con las instrucciones que están llevando varios magistrados, en especial Juan Carlos Peinado, es notorio y se viene manifestando en los últimos tiempos cada vez que uno de sus miembros tiene oportunidad. Uno de los más combativos es Bolaños, que declaró ante Peinado en un tenso interrogatorio sobre la asistente de Gómez en Moncloa que, supuestamente, habría ayudado a la esposa del presidente con su cátedra con la Complutense. Esa es la base sobre la que se sostiene la acusación de malversación por la que Peinado quiere que Begoña Gómez se siente ante un jurado popular.

A preguntas de si la Moncloa presionó al Consejo General del Poder Judicial para frenar las actuaciones de Juan Carlos Peinado y su opinión sobre la instrucción del juez, ha respondido: «Yo solo quiere decir que, como ministro de Justicia, me preocupan aquellas actuaciones judiciales incomprensibles y que hacen daño al buen nombre de la Justicia», aseguró.

El ministro recordó que él presentó escritos de queja contra el magistrado ante el CGPJ tras el interrogatorio que este le hizo en calidad de testigo por el caso Begoña Gómez. El órgano de Gobierno de los jueces abrió, por ello, diligencias informativas.

Por su parte, el alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida, aseguró este viernes que «a los de la gente», en referencia al Partido Socialista, ahora «les molesta el jurado popular. El regidor recordó que el PSOE «aprobó hace 30 años como un grandísimo avance en el Estado de Derecho» y del que no dijeron nada en contra cuando se juzgó así al expresidente valenciano Francisco Camps.

Almeida, licenciado en Derecho y abogado del Estado en excedencia, aseguró en Esradio que él nunca vio «la necesidad de introducir el jurado», aunque remarcó que es una previsión que está en la Constitución. «Ahora, lo que no puede ser es porque se le aplique ahora a Begoña Gómez que tengamos que poner en duda esta figura»