Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Valencia y lo confiesa 17 años después

POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA

Una niña de 12 años se dirige caminando a casa de su madre, en Xirivella (Valencia), cuando es sorprendida por la lluvia. El conductor de una furgoneta se le acerca y la convence para que suba al vehículo, le hace creer que él puede llevarla, que enseguida estará en casa y que así no se moja. Con dicho pretexto, y tras insistirle, la menor accede y se sube al vehículo del que 17 años después todavía no ha podido salir. Físicamente sí, pero no su mente, cuyas secuelas psíquicas todavía son notorias, como así ha quedado acreditado en la sentencia que condena a su violador.

El violador de la furgoneta fue identificado por la Policía Nacional años después gracias al ADN y ahora ha sido condenado a diez años de prisión por un delito continuado de agresión sexual a un menor de 13 años con acceso carnal. El acusado, que ya había cumplido otra condena por un delito de la misma índole, ha confesado los hechos y ha aceptado un acuerdo de conformidad en el juicio celebrado este miércoles en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia.

Los hechos por los que ahora ha sido condenado se remontan al 24 de febrero del 2008. El violador confeso mantuvo retenida a la menor desde las seis y media de la tarde, cuando mediante engaños logró que subiera a su furgoneta, hasta las once de la noche, cuando la abandonó en un polígono industrial de Xirivella. Durante las casi cinco horas que la tuvo a su merced, aprovechándose de la vulnerabilidad de su víctima, la agredió sexualmente, con acceso carnal y sin preservativo, hasta en dos ocasiones.

Primero, narra Las Provincias, llevó a la niña hasta un descampado, en el cual detuvo el vehículo. Allí se desnudó y le quitó la ropa a la menor para forzarla sexualmente, sujetándola de las muñecas para que no pudiera resistirse. Pese a los intentos de la víctima por quitárselo de encima y sus gritos para que parara, dada la corpulencia del acusado y la fuerza ejercida, los intentos de la menor por zafarse resultaron inútiles.

Después de consumar esta primera violación, el agresor volvió a vestirse y tras circular durante una hora llevó a su víctima a otro lugar, donde volvió a agredirla sexualmente, también con acceso carnal.

Se enfrentaba a 28 años de cárcel

Una vez liberada por su captor, la menor fue localizada por su madre y trasladada al Hospital General de Valencia, tras interponer la pertinente denuncia. En el fallo remarca que en el momento de los hechos, «la víctima era muy manipulable, influenciable y muy vulnerable, y no poseía los resortes para afrontar las consecuencias de la agresión sufrida». La agredida, que en la actualidad tiene ya 30 años -tenía solo 12 cuando fue violada- sufre un daño psíquico con reagudización de un cuadro de trastorno de la conducta alimentaria.

El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente penas que sumaban los 28 años de prisión, concretamente 14 años por cada uno de los dos delitos de agresión sexual, el entender que se trataba de dos actos de violación distintos, con la agravante de aprovechamiento de las circunstancias del lugar. No obstante, tras el acuerdo de conformidad alcanzado por la defensa se considera un único hecho delictivo continuado, de ahí que se le rebaje tanto la pena.

Identificado por ADN en el 2024

Además se le aprecia la atenuante de cuasi prescripción, análoga a las dilaciones indebidas, dado el tiempo que estuvo parada la investigación y la tardía identificación del violador. De hecho, pese a contar con restos biológicos del agresor desde un primer momento, no se logró identificarlo por ADN hasta el pasado año 2024, cuando estaba ya cumpliendo otra condena por agresión sexual a otra menor.

En la sentencia dictada in voce se le impone además de los diez años de cárcel, la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de su víctima durante 20 años. De igual modo, en concepto de responsabilidad deberá indemnizar a la víctima con 24.800 euros por los daños morales con los que ha tenido crecer desde ese día.