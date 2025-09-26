El PSOE redobla sus ataques al juez Peinado
REDACCIÓN
Óscar López aseguró este jueves en referencia al magistrado del caso Begoña Gómez que «si hubiera que escribir un manual de lo que no se hace en una instrucción, Peinado sería el maestro»26 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El ministro de Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, aseguró este jueves, en referencia a la propuesta del juez Juan Carlos Peinado de que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña