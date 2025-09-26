El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarlo con 1,3 millones

El adiós de Albert Rivera a la política SUSANA VERA | REUTERS

Primer triunfo judicial y económico en el pleito que mantienen dos antiguos responsables de Ciudadanos con sus últimos empleadores. El Juzgado de Primera Instancia Número 8 de Madrid condenó a un conocido bufete de abogados a pagar a Albert Rivera 1.295.000 euros y a José Manuel Villegas otros 510.000 euros, «más los correspondientes intereses legales».

La magistrada considera que el despacho de letrados ocasionó a ambos expolíticos «daños y perjuicios» al no cumplir con parte de sus respectivos contratos y también les generó «daños morales» por una filtración de los mismos a los medios de comunicación. Así consta en la sentencia, a la tuvo acceso Europa Press, en la que la titular del juzgado, Cristina Sanz, estima parcialmente la demanda que Rivera y Villegas defendieron en la vista oral celebrada el pasado 28 de mayo. La jueza acuerda así que el despacho debe abonar a Rivera y Villegas la remuneración que hubiesen cobrado de haberse cumplido la cláusula cuarta de sus contratos, que establecía una duración de la relación mercantil de cinco años a contar desde marzo del 2020. «Por ello se estima el lucro cesante del señor Rivera (en) 1.095.000 euros y respecto al lucro cesante que le corresponde al señor Villegas (en) 490.000 euros», señala en su resolución.

Filtración a los medios

A estos importes se suman otros 200.000 euros a Rivera y 20.000 euros a Villegas en concepto de «daños reputacionales o morales» por la «filtración de informaciones dirigidas a desacreditar a Albert Rivera». La magistrada entiende que en este caso el «daño moral» es «objetivamente imputable a la demandada», en referencia al despacho.