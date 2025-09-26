Condenan a 33 años de prisión a la falsa opositora a mossa que asesinó a su pareja en Ripollet

Vista de un juicio en la Audiencia de Barcelona. EUROPA PRESS

La Audiencia de Barcelona ha sentenciado a 33 años y seis meses de cárcel a la falsa opositora a mossa que humilló y asesinó a su pareja en Ripollet (Barcelona). La condena llega después de que un jurado popular declarase por unanimidad culpable a la acusada, después de que se confirmase que sometió a la víctima a un prolongado período de maltrato, amenazas y humillaciones, culminando con una puñalada mortal.

La sentencia impone a la acusada una pena de 25 años por un delito de asesinato alevoso, tres años y medio por amenazas, tres por maltrato habitual y dos por lesiones. Además, se le impone una medida de libertad vigilada durante 15 años tras cumplir su condena, y una indemnización de 440.000 euros a favor de la familia del fallecido.

Según indica el fallo, la procesada se aprovechó de la «debilidad» de la víctima, que fue «incapaz de reaccionar ante una situación reiterada de humillación y terror» que le provocó con «constantes amenazas con matar» a sus personas más queridas, por lo que considera que su conducta merece un alto «reproche penal». Además, resalta la «mayor gravedad del mal causado» por la acusada al matar a una persona que estaba «en la plenitud de su vida», con un hijo de 9 años a su cargo.

El tribunal también señala que la mujer no mostró arrepentimiento en ningún momento. De hecho, tras cometer el crimen, intentó encubrir los hechos fingiendo que su pareja se había suicidado, lo que denota una «mayor gravedad del hecho», ante la «crueldad» que supone hacer creer a sus familiares que este se había quitado la vida de forma voluntaria.

Durante el juicio, se acreditó que la acusada ejerció sobre la víctima una «conducta de dominación y humillación, sometiéndolo a situaciones vejatorias», amenazándolo varias veces con contratar a un sicario para que matara a su hijo si no obedecía sus órdenes. Finalmente, el 7 de abril del 2023, le asestó una puñalada debajo del pecho, en un momento en que la víctima se encontraba completamente indefensa. La mujer fue arrestada el 13 de julio del mismo año, cuando se preparaba para ingresar en el cuerpo de policía catalana. Desde entonces permanece en prisión provisional.