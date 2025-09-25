Tellado arremete contra «el victimismo» de Sánchez y califica de «disparate» su candidatura a las próximas elecciones

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, tras la rueda de prensa en la sede de Génova. ZIPI ARAGON | EFE

El secretario general del PP, Miguel Tellado, calificó de «disparate» la intención de Pedro Sánchez de optar a la reelección en 2027, revelada por el propio presidente del Gobierno en una entrevista concedida a Bloomberg. «Vaya disparate», declaró a los periodistas en su llegada al desayuno informativo celebrado este jueves junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al ser preguntado por la decisión del jefe del Ejecutivo.

Tellado contrapuso ese anuncio con lo que considera un déficit de transparencia por parte del Gobierno en relación con las causas que salpican a la mujer y al hermano del presidente. «La verdad es que Sánchez convive con el delito: Begoña, su hermano, su fiscal, Ábalos, Santos Cerdán», afirmó en un mensaje de la red social 'X'.

A su juicio, la estrategia de Sánchez de presentarse como víctima frente a las investigaciones judiciales que afectan a su entorno familiar «ya no cuela» y, por ello, le ha reclamado «explicaciones y elecciones».