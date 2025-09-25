Los jueces exigen respeto tras la ola de críticas por sus decisiones en los casos que afectan a Ayuso y Sánchez

La jueza Pilar de Lara Cifuentes (4i) junto al preside el presidente del TSJ, Jesús Chamarro (c) durante su acto de toma de posesión como nueva magistrada de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo este miércoles y en el que los jueces Pilar Expósito (i), titular del Juzgado de Pravia, y Adrián González (2d), titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Langreo, han jurado su nueva condición de magistrados Paco Paredes | EFE

Los jueces de distintas sensibilidades han vuelto a reclamar respeto y prudencia ante la ola de críticas que han provocado en los últimos días varias resoluciones judiciales que afectan tanto al entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La semana inició con la decisión de la jueza Carmen Rodríguez Medel de abrir juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso, por delitos de fraude fiscal, falsedad documental e integración en organización criminal. La reacción del jefe de Gabinete de la dirigente madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, no se hizo esperar y atacó personalmente a la magistrada, descalificándola como «hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido».

Fue ya en el día ayer cuando el juez Juan Carlos Peinado decidió resolver que una de las piezas de la causa contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, se tramite por jurado popular, lo que el presidente del Gobierno calificó de «surrealista».

Unanimidad desde las asociaciones judiciales

Las asociaciones judiciales han respondido con contundencia a estas declaraciones. Foro Judicial Independiente tildó de «intolerable» el señalamiento de Rodríguez a una jueza, mientras que Jueces y Juezas para la Democracia denunció que se cuestione la labor de los tribunales por razones políticas. Desde la asociación Francisco de Vitoria también se advirtió del daño que suponen estos ataques para la confianza en la Justicia y la separación de poderes, considerando «inaceptable que un alto cargo político señale y acuse a una jueza que cumple con su labor porque discrepe del contenido de una resolución».

Algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial reclamaron igualmente moderación a los cargos públicos, aunque evitaron abrir un debate formal sobre el asunto en el Pleno ya que el jefe de gabinete de Ayuso, según concluyeron, no tiene el perfil y la responsabilidad que un ministro o un diputado.

Los jueces conservadores alertan en Europa de estas críticas

En paralelo, la Asociación Profesional de la Magistratura alertó en Bruselas del debilitamiento del Estado de derecho y las críticas a la judicatura en España. Su presidenta, María Jesús del Barco, lamentó las «críticas burdas, groseras y exacerbadas a la actuación de los jueces», especialmente «cuando se están instruyendo causas que afectan al circulo personal del presidente o a su círculo de confianza en el Gobierno o en el partido».