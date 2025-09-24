¿Por qué juzgará a Begoña Gómez un jurado popular?
REDACCIÓN
ESPAÑA
La ley del jurado marca los delitos que deben juzgados por él, entre los que se encuentra el de malversación de caudales que atribuye al juez a la esposa del presidente del Gobierno24 sep 2025 . Actualizado a las 12:04 h.
El juicio contra Begoña Gómez será ante un jurado popular porque así lo establece la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado en España. En ella se especifica que una serie de delitos que son siempre