El Gobierno califica de «surrealista» la decisión del juez Peinado y el PP dice que desmonta la tesis del «lawfare»

Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, en la tribuna de público del Congreso, en una imagen de archivo. Emilio Naranjo

El Gobierno ha criticado al juez Peinado por su decisión de que Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, sea juzgada por un jurado popular en caso de que se le abra juicio oral por un delito de malversación. «Surrealista, se explica por sí solo», ha señalado este miércoles la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso donde se lleva a cabo la sesión de control al Ejecutivo.

A su vez el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también ha reprochado la decisión del juez, señalando que «sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio» y confía en que se corrija en el sistema de recursos que es «muy garantista» en España, apunta. En ese sentido ha recalcado que esto ya ha ocurrido en el proceso que lleva a cabo Peinado, que intentó abrir una causa contra el propio Bolaños por la contratación en Moncloa de la asesora de Gómez, pero el Tribunal Supremo lo paró.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha cargado este miércoles contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los casos de presunta corrupción que afectan a su entorno. «La persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad política está sentenciada», dijo el líder de la oposición tras conocerse el auto del juez Peinado. «Ya no hay lawfare, la va a juzgar el pueblo», dijo también en los pasillos del Congreso la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz.