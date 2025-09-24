La asistente de Moncloa y la cátedra: las claves que pueden llevar a Begoña Gómez ante un tribunal popular

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en la Moncloa, llega a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid
Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en la Moncloa, llega a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid Daniel Gonzalez | EFE

Los correos aportados a la causa apuntan a que Álvarez, más allá de asistir a la mujer del presidente en sus funciones institucionales, trabajó para potenciar su carrera académica

24 sep 2025 . Actualizado a las 12:47 h.

La figura de María Cristina Álvarez Gómez -que tras los diferentes volantazos en la instrucción ahora se perfila como el asunto más delicado para Begoña Gómez- saltó a los medios hace ahora un año al conocerse

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 mes Suscríbete