La asistente de Moncloa y la cátedra: las claves que pueden llevar a Begoña Gómez ante un tribunal popular
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Los correos aportados a la causa apuntan a que Álvarez, más allá de asistir a la mujer del presidente en sus funciones institucionales, trabajó para potenciar su carrera académica24 sep 2025 . Actualizado a las 12:47 h.
La figura de María Cristina Álvarez Gómez -que tras los diferentes volantazos en la instrucción ahora se perfila como el asunto más delicado para Begoña Gómez- saltó a los medios hace ahora un año al conocerse